Prometían motos en 10 días y nunca llegaron: estalla presunto fraude en agencia de Valladolid

Decenas de personas se congregaron este miércoles en una agencia de motocicletas ubicada en el barrio de San Juan, en Valladolid, para exigir la entrega de unidades que, aseguran, pagaron desde hace meses sin recibir respuesta clara por parte de la empresa.

La tensión creció conforme más clientes arribaban al establecimiento con recibos, contratos y comprobantes de depósitos realizados bajo un esquema de financiamiento accesible. Según relataron, muchos entregaron fuertes cantidades de dinero confiando en la promesa de obtener una motocicleta en pocos días.

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Los afectados señalaron que la empresa “SiA Motors” ofrecía planes con enganches bajos y mensualidades cómodas, lo que atrajo a personas interesadas en adquirir un vehículo para trabajo o transporte diario. Sin embargo, denunciaron que las fechas de entrega fueron cambiando constantemente sin que las motos fueran entregadas.

Algunos clientes afirmaron que después del pago inicial les solicitaron nuevas transferencias o depósitos adicionales, presuntamente para completar trámites o liberar las unidades. Otros aseguraron haber esperado durante meses sin obtener una solución.

La inconformidad derivó en momentos de tensión dentro y fuera del local, donde se registraron discusiones entre empleados y clientes molestos por la falta de respuestas. Varias personas reclamaban haber invertido ahorros importantes y temían perder su dinero.

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Ante el altercado, elementos de la Policía Municipal de Valladolid acudieron al sitio para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Los agentes intervinieron mientras continuaban los reclamos de los afectados, quienes acusaban posibles actos de fraude.

Durante la movilización policiaca, el encargado del negocio fue detenido y trasladado a la comandancia municipal para el deslinde de responsabilidades y las investigaciones correspondientes.

Por su parte, algunos denunciantes informaron que ya acudieron ante la Fiscalía General del Estado para interponer querellas formales, aunque señalaron que hasta ahora no han recibido avances claros sobre sus casos.

Mientras continúan las investigaciones, varios afectados hicieron un llamado público para que otras personas que hayan realizado pagos a la agencia acudan a denunciar y presenten la documentación correspondiente.