¿Por qué terminará antes el ciclo escolar en Yucatán? Estas son las causas del ajuste al calendario de la SEP

El ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán concluirá antes de lo habitual luego de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), aprobara modificaciones al calendario oficial en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas del país.

La medida aplicará para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior, y responde principalmente a dos factores: las altas temperaturas que afectan a la entidad y la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Con estos cambios, las clases finalizarán el próximo 5 de junio, varias semanas antes de lo acostumbrado, con el objetivo de proteger la salud de estudiantes y personal educativo, además de facilitar ajustes operativos relacionados con el evento internacional.

Altas temperaturas, la principal causa del cierre anticipado

Uno de los principales motivos detrás de la modificación al calendario escolar son las temperaturas extremas registradas en Yucatán y otras regiones del país.

Durante los últimos años, el estado ha enfrentado intensas olas de calor que han provocado sensaciones térmicas superiores a los 45 grados Celsius, especialmente durante mayo y junio, meses en los que todavía continúan las actividades escolares.

Ante este panorama, las autoridades educativas determinaron adelantar el cierre del ciclo escolar para reducir riesgos a la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen varias horas dentro de aulas que, en muchos casos, no cuentan con sistemas de climatización adecuados.

La decisión también busca prevenir golpes de calor, deshidratación y otros problemas asociados a las altas temperaturas, particularmente en municipios del interior del estado donde el calor suele ser más intenso.

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La Copa Mundial 2026 también influirá en el calendario escolar

Otro factor clave en el ajuste del calendario es la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, considerada un evento internacional de gran magnitud.

Las autoridades señalaron que este acontecimiento requerirá ajustes logísticos, administrativos y organizativos dentro del sistema educativo nacional, por lo que se decidió realizar adecuaciones anticipadas al ciclo escolar.

Aunque Yucatán no será sede oficial del torneo, la coordinación nacional entre dependencias educativas contempla medidas preventivas y de reorganización en distintas entidades del país.

¿Cuándo termina oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán?

De acuerdo con la Segey, las clases concluirán el 5 de junio de 2026. Además, la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), que originalmente estaba programada para el 29 de mayo, será reprogramada para el 8 de junio.

Posteriormente, el cierre administrativo del ciclo escolar se realizará el 12 de junio.

¿Cuándo regresan maestros y alumnos?

Las autoridades educativas informaron que el receso escolar concluirá el 10 de agosto, fecha en la que maestras, maestros, directivos y personal administrativo retomarán actividades para participar en las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar.

Asimismo, del 17 al 28 de agosto se llevará a cabo una etapa de fortalecimiento de aprendizajes, enfocada en reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de estudiantes.

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.