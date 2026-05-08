Inicia la Semana de Yucatán en México 2026: Horarios y actividades en el Palacio de los Deportes

Del 8 al 17 de mayo se realizará la Semana de Yucatán en México 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, evento que se consolida como el principal escaparate anual para proyectar la riqueza cultural, gastronómica y productiva de la entidad en el corazón del país.

Esta edición se enmarca en el proyecto del Renacimiento Maya, una visión de gobierno que impulsa la redistribución del bienestar y coloca en el centro de las decisiones a las familias yucatecas.

La Semana Yucatán en México será una expresión viva de la cultura maya, con la participación de artesanas y artesanos, el sector productivo, empresarial y artistas que darán muestra del talento, la tradición y la creatividad del estado.

Para esta edición se contará con la participación de más de 270 micro, pequeñas y medianas empresas, con expositores de 23 municipios y una afluencia estimada de 120 mil visitantes. Asimismo, se informó que el 60% de las y los participantes son mujeres, lo que fortalece la inclusión y la economía con perspectiva de género.

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Oferta cultural

El evento contará con la representación de los municipios de Cacalchén, Celestún, Conkal, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mama, Maní, Mérida, Motul, Muna, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y Xocchel, lo que garantiza una muestra amplia y diversa de la riqueza cultural y productiva de Yucatán.

Asimismo, participarán diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el Instituto Yucateco de Emprendedores, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La oferta incluirá productos como miel, textiles, guayaberas, calzado, artesanías y alimentos tradicionales, además de una amplia agenda cultural con presentaciones de la Orquesta Típica Yucalpetén, ballet folclórico, trova y comedia regional.

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Actividades

Este primer fin de semana de la Semana de Yucatán en México arrancará con diversas actividades culturales:

Viernes 8 de mayo

17:00 horas - Concierto de Gala de la Orquesta Típica de Yucalpetén

Sábado 9 de mayo

12:00 y 17:00 horas - Concierto de Gala de la Orquesta Típica de Yucalpetén

Domingo 10 de mayo