Escuela de Hopelchén fortalece tradiciones con cabeza de cochino por el Día de las Madres

En el marco del Día de las Madres, la Escuela Primaria Urbana Federal “Josefa Hurtado Trujeque” realizó una Mini Angaripola y Mini Vaquería, donde participaron directivos, maestros, alumnos y padres de familia vestidos con el traje regional yucateco, bailando la tradicional cabeza de cochino.

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La actividad inició en el parque “Serapio Baqueiro Prevé” y recorrió varias calles del centro de la ciudad, acompañada por la charanga San Román, hasta concluir en el plantel educativo del Barrio Norte, donde se efectuó un festival con ambiente regional.

El director del plantel señaló que el evento tuvo como objetivo reconocer la labor de las madres de familia y fortalecer entre los niños las tradiciones y costumbres del pueblo maya de Hopelchén, como la Angaripola y la Vaquería. Durante el festejo también hubo convivio, rifas de artículos para el hogar y electrodomésticos para las madres asistentes.