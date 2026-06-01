Realizan ceremonia por el Día de la Marina en la Novena Zona Naval en Yucalpetén

El gobernador Joaquín Díaz Mena participó en la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina, realizada en las instalaciones de la Novena Zona Naval en Yucalpetén, donde Yucatán se sumó al homenaje nacional a las mujeres y hombres que han servido a México desde el mar.

Como parte de esta conmemoración, el mandatario estatal, junto con autoridades de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y los tres órdenes de gobierno, depositó una ofrenda floral en honor a las y los marinos caídos en cumplimiento de su deber.

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Previo al depósito de la ofrenda, el gobernador Joaquín Díaz Mena participó en el acto protocolario del Día de la Marina, en reconocimiento a la vocación de servicio, disciplina y entrega de las mujeres y hombres del sector marítimo nacional.

A bordo del buque insignia acompañaron al Gobernador Joaquín Díaz Mena el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el comandante de la Novena Zona Naval, contralmirante Víctor Mendoza Aguilar; y el comandante de la X Región Militar, general de división de Estado Mayor José Francisco Terán Valle.

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También estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Erika Beatriz Torres López; la diputada local, María Esther Magadán Alonzo; el alcalde de Progreso, Erick Rihani Rodríguez; el capitán de Puerto Regional de Progreso, contralmirante retirado Armando Caballero Vázquez; y el comandante de la Séptima Flotilla de Unidades de Superficie, contralmirante David Rodríguez Kury.