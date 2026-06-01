Lluvias en Mérida hoy: conoce las zonas con mayor riesgo de tormentas este lunes 1 de junio

Los habitantes de Mérida deberán tomar precauciones este lunes 1 de junio de 2026, ya que se espera una jornada marcada por cielo nublado, lluvias fuertes y tormentas eléctricas tanto en la capital yucateca como en varias de sus comisarías, informó la Dirección de Protección Civil Municipal.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las condiciones inestables son provocadas por un vórtice de baja presión en niveles altos de la atmósfera, que interactúa con el ingreso de humedad, una vaguada térmica en superficie y la cercanía de una nueva onda tropical.

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Como resultado, durante gran parte del día prevalecerán los nublados, mientras que por la tarde y noche aumentará el potencial de tormentas acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora al paso de las nubes de tormenta.

¿Lloverá en Mérida este lunes 1 de junio?

Protección Civil Municipal prevé lluvias en distintos sectores de Mérida durante la tarde y noche. Aunque las precipitaciones podrían presentarse en gran parte del municipio, existen zonas donde el potencial de lluvias intensas es mayor.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por calles inundadas durante las tormentas y extremar precauciones ante posibles descargas eléctricas y fuertes vientos.

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Comisarías de Mérida con mayor probabilidad de lluvias fuertes

Según el pronóstico, las comisarías que tienen mayor probabilidad de registrar lluvias fuertes este lunes son:

Santa Gertrudis Copó

Cholul

Tixcuytún

Xcumpich

Caucel

Susulá

Opichén

Tixcacal

Chalmuch

Dzityá

Sodzil Norte

Temozón

Xcanatún

Dzibilchaltún

Santa María Yaxché

Komchén

Xcunyá

Sac Nicté

Cosgaya

Noc-Ac

Suytunchén

Sierra Papacal

Kikteil

Dzidzilché

Tamanché

Temperaturas en Mérida para este lunes

En cuanto al ambiente, las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 33 grados Celsius alrededor del mediodía, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 23 y 25 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

A pesar de las lluvias pronosticadas, el ambiente continuará siendo cálido y con sensación de bochorno debido a la elevada humedad presente en la región.

¿Qué está provocando las lluvias en Mérida?

Las precipitaciones previstas para este lunes son resultado de la combinación de varios sistemas meteorológicos que favorecen la formación de nubosidad y tormentas sobre la Península de Yucatán.

Entre ellos destacan un vórtice de baja presión en niveles altos de la atmósfera, el constante ingreso de humedad desde el Mar Caribe y el Golfo de México, una línea de vaguada térmica en superficie y la cercanía de una nueva onda tropical, fenómenos que incrementan significativamente el potencial de lluvias durante las próximas horas.

Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.