Royal Caribbean desiste de Perfect Day en Mahahual; ambientalistas advierten que la zona sigue en riesgo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo público el desistimiento de Royal Caribbean al trámite de autorización ambiental para su proyecto de parque acuático Perfect Day en Mahahual.

El sector ambientalista refiere que la cancelación del proceso, sin una negativa legalmente fundamentada por parte de la dependencia federal, deja abierta la posibilidad de que la empresa reingrese la propuesta modificada para en un segundo intento obtener la autorización.

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El punto crítico es el cambio de uso de suelo que realizó el CABILDO de Othón P. Blanco, lo que mantiene en riesgo a la zona. Lo primero que se debe buscar es que la comunidad logre contar con todos los servicios públicos antes de otorgar permisos a algún otro desarrollo en la localidad, afirmó la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez Rodríguez.

Al mismo tiempo, activistas lanzaron una iniciativa en la plataforma change.org solicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Quintana Roo su intervención inmediata para revertir la modificación del suelo y designar a Mahahual como área protegida, garantizando su preservación futura. El planteamiento creado por Daniela Díaz señala que esta medida protegería a las especies en peligro, preservaría el equilibrio ecológico y aseguraría el bienestar de los habitantes y de las generaciones venideras.

La autoridad ambiental consideró que el trámite fue concluido el tiempo y forma / POR ESTO!

En tanto, la abogada representante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, primera en presentar el año pasado una denuncia formal contra la obra, afirmó que el eje del problema es la modificación de uso de suelo efectuada en el sitio para abrir paso a la venta y urbanización del área, lo que pone en peligro un ecosistema extremadamente frágil.

La dependencia federal formalizó el cierre del procedimiento de evaluación ambiental de Perfect Day, promovido por la empresa Cielo Asoleado para desarrollarse en este punto de Quintana Roo, luego de que la compañía presentó de manera oficial su desistimiento.

La Manifestación de Impacto Ambiental fue ingresada el 9 de diciembre / POR ESTO!

La determinación fue publicada en la más reciente Gaceta Ecológica mediante un acuerdo administrativo emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, con fecha del 19 de mayo de 2026. El resolutivo confirma lo que previamente había adelantado la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, respecto a que la propuesta ya no continuaría en revisión.

De acuerdo con el documento oficial, la firma solicitó expresamente el desistimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, argumentando que así convenía a sus intereses.

La autoridad ambiental consideró que la solicitud fue presentada de manera libre, espontánea y voluntaria, por lo que procedió a dar por concluido el trámite de forma anticipada.

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La obra había ingresado a evaluación ante la autoridad federal el 9 de diciembre de 2025 mediante una Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional. Durante los meses siguientes, la dependencia admitió el trámite, solicitó información técnica adicional y recibió documentación complementaria por parte de los promoventes para continuar con el análisis.

En el acuerdo, la institución señala que el desistimiento produce el fin del procedimiento administrativo y ordena el archivo definitivo del expediente, sin que se emita una resolución sobre la viabilidad ambiental del parque acuático. Asimismo, puso a disposición de la compañía los documentos presentados durante el trámite para su devolución.