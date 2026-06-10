Clima en Yucatán 11 de junio: Habrá lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas eléctricas este jueves

El potencial de lluvias fuertes se mantendrá en Yucatán este jueves 11 de junio, con rachas de viento y actividad eléctrica, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este jueves habrá lluvais fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán debido a una vaguada en altura sobre el Oriente de la Península, y en zonas con tormenta podrían presentarse descargas eléctricas abundantes y fuertes vientos.

También habrá ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 28° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 23° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 27° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 27° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24° y 27° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 26° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.