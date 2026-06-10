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Clima en Yucatán 11 de junio: Habrá lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas eléctricas este jueves

Una vaguada al Oriente de la Península mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes este jueves en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de jun de 2026

2 min

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Habrá lluvias intensas en Yucatán en los próximos días
Habrá lluvias intensas en Yucatán en los próximos días / Por Esto!

El potencial de lluvias fuertes se mantendrá en Yucatán este jueves 11 de junio, con rachas de viento y actividad eléctrica, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este jueves habrá lluvais fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán debido a una vaguada en altura sobre el Oriente de la Península, y en zonas con tormenta podrían presentarse descargas eléctricas abundantes y fuertes vientos.

También habrá ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 28° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 23° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 27° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 27° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24° y 27° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 26° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.

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