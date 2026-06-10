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Mundial 2026: Disfruta del partido México vs Sudáfrica con estas cinco botanas yucatecas

Yucatán tiene gran variedad de botanas perfectas para acompañar con los partidos del Mundial 2026.

Por Redacción Por Esto!

10 de jun de 2026

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Hay botanas yucatecas perfectas para el Mundial 2026
Hay botanas yucatecas perfectas para el Mundial 2026 / Especial

Este jueves 11 de junio la Selección Mexicana comenzará su participación en el Mundial 2026, y no hay nada mejor que disfrutar el partido acompañado de exquisitas botanas.

Y es que en Yucatán hay gran variedad de botanas perfectas para todos los eventos deportivos, además de que son sencillos de preparar.

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Al menos cinco botanas son muy populares en Yucatán por su variedad de sabores y rapidéz de preparar, siendo buena opción para el Mundial 2026.

Sikil p´aak: Antojito ancestral maya, el Sikil p´aak proviene de los vocablos 'Sikil' (pepita) y 'p'aak' (tomate), siendo un antojo de pepita de cabalaza asada y molida, mezclada con cebollina, agua, sal con cilantro, tomate y chile habanero al gusto, perfecta para acompañar con tostadas o totopos.

El Sikil Pak es una de las botanas más famosas de Yucatán
El Sikil Pak es una de las botanas más famosas de Yucatán / Especial

Codzitos: Conocidos también como tacos dorados, los cotzitos nunca pueden faltar, una botana perfecta siendo un taco de tortilla dorada como una tortada acompañada de salsa de tomate y queso sopero.

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Kibis: Los famosos kibis yucatecos, siendo una variante de una albóndiga, sus ingredientes son masa de trigo rellena de carne molida, acompañada cebolla morada al gusto y un chile habanero.  

Pese a ser un platillo de otro país, en la Península se ha adoptado con sus respectivas variantes de acuerdo a la región en la que prepare
Pese a ser un platillo de otro país, en la Península se ha adoptado con sus respectivas variantes de acuerdo a la región en la que prepare / Especial

Chicharra: Siendo carne o cuero de cerdo frito en su propia grasa, es de amplia tradición y consumo local. Con cáscara, trozos de 'puyul', y kastacán, buche, entresijo, hígado y oreja, preparada con tomate, cebolla, de naranja agria y chile habanero al gusto.

Charritos: Por último, aunque los charritos se consumen mucho en otros lugares del país, es cierto que en Yucatán muchas personas botanean con un plato de charritos con jamón y queso, pero no cualquier queso.  El famoso queso que llevan los charritos yucatecos se llama daisy y se caracteriza por su color amarillo intenso, casi anaranjado.

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