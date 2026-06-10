Mundial 2026: Disfruta del partido México vs Sudáfrica con estas cinco botanas yucatecas

Este jueves 11 de junio la Selección Mexicana comenzará su participación en el Mundial 2026, y no hay nada mejor que disfrutar el partido acompañado de exquisitas botanas.
Y es que en Yucatán hay gran variedad de botanas perfectas para todos los eventos deportivos, además de que son sencillos de preparar.
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Al menos cinco botanas son muy populares en Yucatán por su variedad de sabores y rapidéz de preparar, siendo buena opción para el Mundial 2026.
Sikil p´aak: Antojito ancestral maya, el Sikil p´aak proviene de los vocablos 'Sikil' (pepita) y 'p'aak' (tomate), siendo un antojo de pepita de cabalaza asada y molida, mezclada con cebollina, agua, sal con cilantro, tomate y chile habanero al gusto, perfecta para acompañar con tostadas o totopos.
Codzitos: Conocidos también como tacos dorados, los cotzitos nunca pueden faltar, una botana perfecta siendo un taco de tortilla dorada como una tortada acompañada de salsa de tomate y queso sopero.
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Kibis: Los famosos kibis yucatecos, siendo una variante de una albóndiga, sus ingredientes son masa de trigo rellena de carne molida, acompañada cebolla morada al gusto y un chile habanero.
Chicharra: Siendo carne o cuero de cerdo frito en su propia grasa, es de amplia tradición y consumo local. Con cáscara, trozos de 'puyul', y kastacán, buche, entresijo, hígado y oreja, preparada con tomate, cebolla, de naranja agria y chile habanero al gusto.
Charritos: Por último, aunque los charritos se consumen mucho en otros lugares del país, es cierto que en Yucatán muchas personas botanean con un plato de charritos con jamón y queso, pero no cualquier queso. El famoso queso que llevan los charritos yucatecos se llama daisy y se caracteriza por su color amarillo intenso, casi anaranjado.