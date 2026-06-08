¿Ciclón Tropical cerca de Yucatán? Depresión Tropical 3-E podría dejar efectos en la Península, alerta Procivy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la mañana de este lunes se formó la Depresión Tropical No. 3-E en el Océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador, sistema que podría evolucionar a Tormenta Tropical en las próximas 24 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, aunque este fenómeno no representa riesgo directo para Yucatán, su trayectoria prevista apunta hacia el estado de Chiapas, donde las condiciones favorecerían su debilitamiento al tocar tierra.

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Sin embargo, Procivy advirtió que los remanentes del sistema podrían propiciar la formación de una nueva zona de baja presión sobre el sur del Golfo de México durante la tarde del próximo 12 de junio, aproximadamente a 460 kilómetros de territorio yucateco.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población de Yucatán y la Península a mantenerse informada sobre la evolución del sistema y seguir las recomendaciones emitidas por las dependencias oficiales.

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Asimismo, se pidió especial atención a los avisos y medidas que determinen las autoridades marítimas y portuarias, principalmente para actividades pesqueras y navegación en la región.

¿Qué efectos podría dejar en Yucatán?

Aunque el sistema no impactaría directamente al estado, se prevé que este tipo de fenómenos pueden favorecer el ingreso de humedad hacia la Península de Yucatán, aumentando el potencial de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en los próximos días. Las autoridades recomiendan:

Mantenerse pendientes de los canales oficiales de Procivy y Conagua.

Evitar difundir rumores o información no confirmada.

Tomar precauciones en actividades marítimas.

Revisar desagües y techos ante posibles lluvias fuertes.

La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa tanto en el Pacífico como en el Atlántico, por lo que Protección Civil reiteró el llamado a la prevención y a seguir los avisos meteorológicos oficiales.