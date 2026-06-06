¿Qué es el Giro Centroamericano y cómo afectará a Yucatán? Esto es lo que debes saber ante las próximas lluvias

Las lluvias intensas que han afectado recientemente a distintos municipios de Yucatán podrían incrementarse durante los próximos días debido a la posible influencia del Giro Centroamericano, un sistema meteorológico de gran escala que suele estar relacionado con precipitaciones torrenciales, inundaciones y la formación de ciclones tropicales en la región.

Ante este panorama, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) mantiene vigilancia permanente sobre varios fenómenos atmosféricos que, combinados con el exceso de humedad acumulada en el estado, podrían generar nuevas afectaciones en zonas vulnerables de la entidad.

De acuerdo con autoridades estatales, a partir del miércoles 10 de junio se espera un aumento gradual en el potencial de lluvias en Yucatán, principalmente en municipios del noroeste, centro y oriente del estado.

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¿Qué es el Giro Centroamericano?

El Giro Centroamericano, conocido también como CAG por sus siglas en inglés (Central American Gyre), es un sistema meteorológico de baja presión que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y se desarrolla cerca de Centroamérica.

Este fenómeno suele aparecer entre mayo y junio, así como entre octubre y noviembre, y puede mantenerse activo desde varios días hasta más de una semana.

Su formación ocurre cuando el flujo normal de vientos en el Caribe y el Pacífico oriental se debilita o queda “atascado” sobre la región centroamericana, provocando una acumulación masiva de humedad tropical.

Esa humedad favorece lluvias intensas y persistentes, además de crear condiciones propicias para el desarrollo o fortalecimiento de tormentas tropicales y ciclones.

¿Cómo afectará a Yucatán?

Según Procivy, las condiciones atmosféricas actuales muestran la interacción de diversos sistemas, entre ellos una zona de baja presión, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, ondas tropicales y el ingreso constante de humedad proveniente del Mar Caribe.

A esto se suma la posible influencia regional del Giro Centroamericano, lo que podría aumentar significativamente las precipitaciones en territorio yucateco durante los próximos días.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que aunque las lluvias recientes disminuyeron temporalmente, el ambiente continúa siendo favorable para nuevos eventos de precipitación.

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Riesgo de inundaciones y encharcamientos

Uno de los principales factores de riesgo es que gran parte del territorio yucateco ya presenta altos niveles de humedad y saturación del suelo debido a las lluvias acumuladas en semanas recientes.

Esto significa que precipitaciones moderadas o intensas podrían ocasionar:

Inundaciones urbanas temporales.

Encharcamientos severos.

Afectaciones en vialidades.

Acumulación de agua en zonas bajas.

Problemas en puntos considerados vulnerables.

Incluso, el Giro Centroamericano puede generar acumulados extremos de lluvia de hasta mil milímetros en menos de una semana en algunas regiones de Centroamérica y el sureste mexicano.

Recomendaciones para la población

Ante el pronóstico de más lluvias en Yucatán, Protección Civil recomendó a la ciudadanía:

Mantenerse informada mediante canales oficiales.

Limpiar techos, desagües y alcantarillas.

Evitar tirar basura en calles.

Identificar refugios temporales.

Preparar medidas preventivas en viviendas y comercios.

No cruzar calles inundadas.

Atender las recomendaciones de las autoridades.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a no bajar la guardia, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante los próximos días.