¡Confirmado! Segey NO suspenderá clases en Yucatán por la inauguración del Mundial 2026

El inicio de la Copa Mundial de Futbol no modificará el calendario escolar en Yucatán. La Secretaría de Educación del Estado (Segey) confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad durante el torneo y descartó cualquier suspensión de labores con motivo de los partidos de la Selección Mexicana.

“No tenemos considerado suspender clases el próximo jueves. Entendemos que, a la hora de la inauguración y del partido, en las escuelas seguramente harán su convivencia para disfrutar juntos”, señaló el titular de la dependencia, Juan Enrique Balam Várguez.

La postura de la autoridad educativa busca mantener la continuidad académica en la recta final del ciclo escolar, al tiempo que reconoce el interés que genera entre la población uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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Buscan evitar ausentismo

Ante la posibilidad de que algunos alumnos opten por faltar a clases para seguir los encuentros mundialistas, Balam Várguez expresó su confianza en que directivos y maestros implementen estrategias para incentivar la asistencia y aprovechar el torneo como una experiencia de convivencia dentro de los planteles.

Indicó que varias escuelas ya planean actividades recreativas relacionadas con el Mundial, con el objetivo de que los estudiantes puedan vivir el ambiente futbolero sin afectar el desarrollo de las jornadas escolares. La medida también busca evitar el fenómeno conocido popularmente como “pintas”.

Siguientes encuentros

El secretario explicó que los siguientes compromisos de la Selección Mexicana en la fase de grupos no representarían mayores complicaciones para el sistema educativo, ya que están programados en horarios vespertinos y nocturnos.

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Precisó que el segundo y tercer partido del combinado nacional se jugarán alrededor de las 19:00 horas, por lo que no interferirán con las actividades del turno matutino y tendrán una afectación limitada en las escuelas que operan por la tarde.

Respecto a la posibilidad de transmitir los partidos de otras selecciones con gran arraigo entre la afición mexicana, como Brasil o Argentina, el funcionario reiteró que la instrucción es mantener las clases y dejar en manos de cada plantel la organización de actividades complementarias.

La Segey consideró que el Mundial puede ser una oportunidad para fortalecer la convivencia escolar y fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia, sin necesidad de alterar el calendario educativo.

Por ello, la dependencia apostará por esquemas flexibles de organización interna antes que por suspensiones de actividades.