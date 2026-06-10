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Yucatán / Mérida

Jubilados de la CFE y Pemex protestan en el Monumento a la Patria de Mérida

Decenas de extrabajadores de Pemex y CFE exigen una revisión a las reformas de sus pensiones.

Por Redacción Por Esto!

10 de jun de 2026

1 min

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Paseo de Montejo se convierte en escenario de protesta de pensionados
Paseo de Montejo se convierte en escenario de protesta de pensionados / Cortesía

Decenas de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron una protesta pacífica la mañana de este miércoles en el Monumento a la Patria, ubicado sobre Paseo de Montejo, en Mérida, para exigir a las autoridades federales la revisión de las reformas aplicadas en materia de pensiones.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la aplicación retroactiva de modificaciones legales que, señalaron, afectan prestaciones económicas obtenidas tras más de 30 años de servicio en el sector energético nacional.

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De acuerdo con los inconformes, estas medidas ponen en riesgo la estabilidad financiera de cientos de familias de trabajadores retirados.

Durante la movilización, los jubilados señalaron que su demanda busca garantizar el respeto a los derechos laborales adquiridos y evitar reducciones en sus ingresos.

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Asimismo, hicieron un llamado al gobierno federal para abrir mesas de diálogo y atender las inquietudes de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral a empresas productivas del Estado.

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