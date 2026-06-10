Yucatán queda fuera de la alerta de viaje de EU en México previo al Mundial 2026

A unos días del arranque del Mundial 2026, Yucatán volvió a destacar como uno de los estados más seguros del país al quedar fuera de las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos para México.

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su sistema de advertencias para viajeros con motivo de la Copa del Mundo, que iniciará este jueves 11 de junio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Junto con Campeche, Yucatán es una de las únicas entidades del país que no presentan restricciones importantes para visitantes estadounidenses, lo que refuerza su imagen como destino turístico seguro previo a la llegada de miles de aficionados internacionales a territorio mexicano.

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¿Qué significa el nivel 1 de alerta para Yucatán?

El Departamento de Estado de Estados Unidos divide las alertas de viaje en cuatro niveles. En el caso de Yucatán y Campeche, se mantiene el nivel 1, lo que significa que los viajeros únicamente deben tomar precauciones normales durante su estancia.

Este nivel contrasta con otras entidades mexicanas que fueron clasificadas con advertencias más altas debido a temas relacionados con inseguridad y presencia de grupos criminales.

Yucatán fortalece su imagen turística internacional

La permanencia de Yucatán en nivel 1 ocurre en un momento clave para el turismo nacional, debido a la expectativa internacional por el Mundial 2026.

La entidad se ha mantenido durante años entre los estados con menor incidencia delictiva del país, situación que ha favorecido la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, especialmente en destinos como Mérida, Valladolid y las zonas arqueológicas mayas.

Con esta actualización, Yucatán vuelve a posicionarse como uno de los destinos más seguros de México para turistas internacionales previo a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Estados con alerta nivel 2 en México

Estados Unidos ubicó a varias entidades en nivel 2, donde recomienda “tener mayor precaución”. Entre ellas destacan algunas sedes del Mundial 2026 como Ciudad de México y Nuevo León. Los estados en nivel 2 son:

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Aguascalientes

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

La recomendación para estas zonas incluye mantenerse atento al entorno, evitar zonas poco concurridas durante la noche y extremar medidas de seguridad fuera de áreas turísticas.

Jalisco entra en nivel 3 previo al Mundial 2026

Jalisco, otra de las sedes mundialistas, fue colocado en nivel 3, donde el gobierno estadounidense exhorta a reconsiderar el viaje debido a riesgos asociados con actividades del crimen organizado. También aparecen en este nivel:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Morelos

Sonora

Estados con nivel 4: EU recomienda no viajar

Seis entidades mexicanas fueron clasificadas en nivel 4, el máximo nivel de alerta, donde la recomendación es no viajar. Los estados son: