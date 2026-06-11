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¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 11 de junio? Procivy alerta por lluvias muy fuertes HOY

Se prevén acumulados de lluvia que podrían superar los 90 mm en algunas regiones, por lo que podrían presentarse encharcamientos, inundaciones temporales en zonas bajas.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de jun de 2026

2 min

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Habrá lluvias intensas en Yucatán este jueves 11 de junio
Habrá lluvias intensas en Yucatán este jueves 11 de junio / Cortesía

La Coordinación Estatal de Protección Civil Yucatán (Procivy) informó que este jueves 11 de junio se esperan lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado debido a la influencia de una amplia zona de Baja Presión, los remanentes de “Cristina” y el constante ingreso de humedad del Mar Caribe y el Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las primeras lluvias comenzarán desde las 10:00 de la mañana en municipios del oriente y sur de Yucatán, mientras que en Mérida y el resto de las regiones centro, noreste y noroeste el potencial de tormentas aumentará desde el mediodía.

¿Dónde y a qué hora lloverá hoy en Yucatán?

Procivy recomendó a la población tomar precauciones a partir de las 10:00 horas en municipios del oriente y sur del estado debido al incremento en el potencial de lluvias muy fuertes a intensas.

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Entre las zonas con mayor probabilidad de tormentas durante la mañana se encuentran:

  • Tizimín
  • Valladolid
  • Chemax
  • Río Lagartos
  • Tekax
  • Oxkutzcab
  • Peto
  • Ticul

Posteriormente, desde el mediodía, las lluvias se extenderán hacia las regiones centro, noreste y noroeste, incluida la ciudad de Mérida.

¿Cómo estará el clima en Mérida este jueves 11 de junio?

Protección Civil Municipal de Mérida informó que durante la mañana y tarde se esperan tormentas fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora o superiores al paso de las nubes de tormenta.

Además, las temperaturas máximas en la capital yucateca serán de entre 29 y 31 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados.

¿Qué riesgos habrá por las lluvias intensas?

La amplia circulación de una zona de Baja Presión, en combinación con el constante aporte de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, favorecerá condiciones para lluvias fuertes a intensas sobre Yucatán durante este jueves 11 y viernes 12 de junio.

Las autoridades prevén acumulados de lluvia que podrían superar los 90 milímetros en algunas regiones del estado, por lo que podrían presentarse:

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  • Encharcamientos e inundaciones temporales en zonas bajas
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Actividad eléctrica frecuente
  • Rachas de viento fuertes durante las tormentas
  • Oleaje de entre 1.5 y 2 metros en la costa yucateca

El viento será del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 km/h en zonas de lluvia y litoral.

Vigilan posible desarrollo ciclónico

Autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre una Baja Presión ubicada en la Bahía de Campeche, la cual presenta bajo potencial de desarrollo ciclónico; sin embargo, su amplia circulación continuará favoreciendo lluvias intensas en Yucatán.

Procivy exhortó a la población a mantenerse informada a través de las instituciones oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

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