¿Mosquitos gigantes en Yucatán? La Secretaría de Salud explican de qué se tratan

Recientemente, en las redes sociales de Yucatán comenzaron a viralizarse diversas fotografías de mosquitos gigantes, los cuales causaron gran pánico a la población con el temor de que sean portadores de dengue; sin embargo, la Secretaría de Salud estatal confirmó de qué se trata.

Fue en diversos municipios donde habitantes compartieron su encuentro con mosquitos del tamaño de una monera de un peso mexicano, siendo mucho mayor del tamaño original.

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Al respecto, la Secretaría de Salud de Yucatán descartó que se trataran de mosquitos, ya que aunque su apariencia sea similar, estos son distintos a otros insectos voladores.

Señaló que entre los insectos similares se encuentran las moscas cazadoras, palitargos o típulas, quironómidos, Tábanos y moscas de la humedad.

¿Cómo saber si es un mosquito?

La SSY dio a conocer las características principales de los mosquitos con el fin de que la población pueda identificarlos de manera más sencilla:

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Tienen un solo par de alas y con escamas

Patas largas y finas

Probóscide larga para picar y succionar

Ante ello, hizo un llamado a mantener medidas preventivas como el uso de mosquiteros, repelentes, insecticidad y evitar criaderos en los hogares.