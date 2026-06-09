¿Quemar cartón de huevo ahuyenta a los moscos? Alertan riesgos para la salud en Yucatán

En muchos hogares de Yucatán todavía persiste la costumbre de quemar cartón de huevo como una medida casera para ahuyentar a los moscos, especialmente durante la temporada de lluvias cuando aumenta la presencia de estos insectos.

La práctica ha pasado de generación en generación bajo la creencia de que el humo ayuda a espantarlos y reducir las molestias dentro de las viviendas.

Sin embargo, especialistas y autoridades de salud advierten que esta costumbre representa más riesgos que beneficios tanto para las personas como para el medio ambiente.

¿Por qué es peligroso quemar cartón de huevo?

El principal problema radica en los materiales con los que se fabrica el cartón de huevo. Muchos de estos productos contienen residuos de tintas, pegamentos y diversos químicos utilizados durante el proceso industrial de reciclaje de papel.

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Cuando el cartón se quema, dichas sustancias liberan partículas tóxicas y compuestos contaminantes que pueden ser inhalados fácilmente por quienes se encuentran cerca del humo.

La exposición constante puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, además de agravar problemas respiratorios en personas con asma, alergias o enfermedades pulmonares.

Contaminación del aire y daños ambientales

Además de afectar la salud, la quema de cartón de huevo contribuye a la contaminación del aire, un problema que ya preocupa en varias zonas urbanas y rurales de Yucatán debido a la quema de basura y otros residuos.

El humo genera partículas finas que permanecen en el ambiente y pueden afectar también a vecinos y personas cercanas, especialmente niños y adultos mayores.

Autoridades ambientales recuerdan que este tipo de prácticas incrementa la mala calidad del aire y puede tener consecuencias negativas para el ecosistema local.

El humo no elimina a los moscos

Aunque muchas personas consideran que el humo “funciona”, especialistas explican que en realidad no elimina a los moscos ni corta su ciclo de reproducción.

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El humo únicamente dispersa temporalmente a los insectos, pero estos regresan poco tiempo después si continúan existiendo criaderos cercanos.

Por ello, las autoridades recomiendan enfocarse en acciones preventivas que realmente reduzcan la población de moscos y el riesgo de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

¿Qué medidas sí ayudan contra los moscos?

Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

Eliminar recipientes con agua estancada.

Mantener patios y azoteas limpios.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Utilizar repelentes autorizados.

Tapar depósitos de agua.

Cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos.

Estas medidas ayudan a evitar la reproducción del mosquito y disminuyen significativamente el riesgo sanitario.

Recomiendan abandonar esta práctica en Yucatán

Ante el aumento de moscos durante la temporada de lluvias, autoridades de salud y medio ambiente exhortan a las familias yucatecas a evitar la quema de cartón de huevo y optar por alternativas más seguras y sustentables.

Además de proteger la salud, abandonar esta costumbre contribuye a mejorar la calidad del aire y fortalece las acciones comunitarias para combatir los moscos en Yucatán, un problema que cada año afecta a miles de personas en la entidad.