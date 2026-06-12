Clima en Yucatán este fin de semana: Habrá lluvias fuertes y calor de 36 grados este 13 y 14 de junio

Si tienes planes para salir este fin de semana, toma precauciones. El pronóstico del clima en Yucatán para el sábado 13 y domingo 14 de junio anticipa lluvias fuertes, calor de hasta 36 grados y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en distintos municipios del estado.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, durante este fin de semana continuará la influencia de sistemas de baja presión y nuevas ondas tropicales cercanas a la Península de Yucatán, lo que mantendrá condiciones inestables en la región.

¿Dónde lloverá más en Yucatán este sábado 13 de junio?

Para el sábado 13 de junio se esperan lluvias fuertes principalmente en el noroeste y sur de Yucatán, debido a la circulación de una baja presión al suroeste de la península y la inestabilidad en niveles medios de la atmósfera.

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Entre las zonas donde podrían registrarse lluvias más intensas destacan municipios cercanos a Mérida, Umán, Hunucmá, Ticul, Tekax y comunidades del sur del estado.

Además, el ambiente será caluroso durante el día y cálido durante la madrugada y amanecer. Los vientos cambiarán del este-sureste hacia el noreste por la tarde, con rachas que podrían superar los 50 km/h.

Pronóstico del clima para Yucatán el domingo 14 de junio

Para el domingo 14 de junio, un canal de bajas presiones sobre la Península de Yucatán provocará nuevamente lluvias fuertes en el noroeste del estado.

El calor continuará con ambiente de caluroso a muy caluroso durante el día, por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y estar atento a posibles tormentas eléctricas o encharcamientos.

Temperaturas en Yucatán este fin de semana

El clima caluroso predominará en Yucatán este fin de semana, especialmente el domingo cuando las lluvias disminuyan, con temperaturas de:

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Mérida : de 23 a 36 grados Celsius

: de 23 a 36 grados Celsius Progreso : de 24 a 33 grados Celsius

: de 24 a 33 grados Celsius Valladolid : de 24 a 36 grados Celsius

: de 24 a 36 grados Celsius Ticul: de 22 a 36 grados Celsius

Recomendaciones por lluvias y calor en Yucatán

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y altas temperaturas en Yucatán, autoridades recomiendan:

Llevar paraguas o impermeable si vas a salir

Evitar tirar basura en calles y alcantarillas

Mantenerse hidratado durante el día

No exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde

Extremar precauciones al conducir durante lluvias fuertes

Aunque el potencial de lluvias disminuirá ligeramente al inicio de la próxima semana, meteorólogos advirtieron que continuarán llegando ondas tropicales al sur de la Península de Yucatán, por lo que las precipitaciones seguirán presentes en varios municipios del estado.