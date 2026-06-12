Perros irrumpen en el Zoológico del Centenario de Mérida; mueren dos venados y cuatro borregos

El Ayuntamiento de Mérida informó que durante las primeras horas de ayer se registró el ingreso de un grupo de perros al área de resguardo de fauna del Parque Zoológico del Centenario.

El incidente fue detectado durante el cambio de turno del personal de vigilancia, que al realizar su recorrido de supervisión observó la presencia de los animales dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la revisión realizada, los canes escarbaron en la parte inferior de una sección de la malla perimetral, lo que les permitió acceder al área donde se encontraban algunos ejemplares de venados y borregos. Al ser detectados por el personal, los animales huyeron del sitio.

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Como consecuencia de este hecho, dos venados y cuatro borregos resultaron con lesiones de gravedad que provocaron su fallecimiento.

Reforzamiento

De manera inmediata, personal del parque realizó labores de inspección y reforzamiento de la zona afectada, incluyendo la reparación y aseguramiento de la malla perimetral, así como el fortalecimiento de los recorridos de vigilancia para prevenir situaciones similares.

Asimismo, la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba) se encuentra en la búsqueda de la jauría involucrada, con el fin de atender la situación conforme a los protocolos correspondientes.

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El Ayuntamiento de Mérida mantiene un monitoreo permanente de las instalaciones y continuará implementando las medidas necesarias para garantizar la protección y el bienestar de las especies bajo resguardo.

Asimismo, la Comuna reiteró su compromiso con la atención de la fauna urbana mediante programas permanentes de esterilización, adopción responsable y bienestar animal, orientados a disminuir la población de animales en situación de calle y fomentar una convivencia responsable entre la ciudadanía y los animales.