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Encuentran un pequeño cocodrilo deambulando en arterias de Oxkutzcab

Tras el aviso, las autoridades aseguraron al ejemplar para evitar riesgos.

Por Jaime Tun

13 de jun de 2026

1 min

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Tras el aviso, las autoridades aseguraron al ejemplar para evitar riesgos.
Tras el aviso, las autoridades aseguraron al ejemplar para evitar riesgos.

Vecinos de la localidad se llevaron una gran sorpresa al encontrarse con un visitante inesperado: un pequeño cocodrilo que deambulaba tranquilamente por la vía pública.

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El hallazgo se registró sobre la calle 47 entre 44 y 46; colonos sospechan que se escapó de algún predio particular o que llegó desde alguna zona baja. Se avisó a las autoridades, quienes aseguraron al animalito

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