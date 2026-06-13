Encuentran un pequeño cocodrilo deambulando en arterias de Oxkutzcab

Vecinos de la localidad se llevaron una gran sorpresa al encontrarse con un visitante inesperado: un pequeño cocodrilo que deambulaba tranquilamente por la vía pública.

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El hallazgo se registró sobre la calle 47 entre 44 y 46; colonos sospechan que se escapó de algún predio particular o que llegó desde alguna zona baja. Se avisó a las autoridades, quienes aseguraron al animalito