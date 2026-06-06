Quintana Roo enfrenta desafío en salud pública: suma 94 casos de dengue y 231 contagios de sarampión

Quintana Roo continúa enfrentando importantes desafíos en materia de salud pública. Durante la última semana se confirmaron 10 nuevos casos de dengue, con lo que la entidad alcanzó un acumulado de 94 contagios en lo que va del 2026 y se ubicó en el sexto lugar nacional por incidencia.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de los diagnósticos registrados, 61 corresponden a dengue no grave, 30 presentan signos de alarma y tres han sido clasificados como graves. La tasa estatal pasó de 3.92 a 4.39, mientras que mil 487 reportes permanecen bajo análisis. Hasta el momento no se han notificado fallecimientos relacionados con este padecimiento.

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Los municipios Bacalar y Othón P. Blanco concentran más de la mitad de los diagnósticos confirmados, con 47 en conjunto, por lo que continúan en semáforo epidemiológico rojo. Además, Quintana Roo supera ampliamente a Yucatán y Campeche, que reportan 10 y 12 registros, respectivamente, consolidándose como la entidad con mayor incidencia de dengue en la Península.

A este escenario se suma el comportamiento del sarampión. El estado acumula 231 diagnósticos confirmados en lo que va del año, con una tasa de incidencia de 10.79. Aunque no se han registrado decesos en Quintana Roo, a nivel nacional esta enfermedad ha provocado 41 muertes, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Ante el aumento de padecimientos transmisibles, Servicios Estatales de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Cancún mediante módulos especializados en detección activa. Aunque los recientes brotes de ébola en África central han generado preocupación internacional, las instancias competentes descartan un riesgo inmediato para la entidad.

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Como parte de los protocolos preventivos, personal aeroportuario revisa documentación, origen y destino de los viajeros para identificar posibles riesgos sanitarios. Asimismo, aerolíneas como Viva y Aeroméxico aplican restricciones a pasajeros con estancias recientes en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Paralelamente, las autoridades federales impulsaron la cobertura de inmunización. Durante la Semana Nacional de Vacunación 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicó más de 472 mil dosis gratuitas en todo el país contra enfermedades como sarampión, COVID-19, influenza, hepatitis, neumococo, virus del papiloma humano y virus sincitial respiratorio.

Las autoridades advirtieron que la combinación de vigilancia epidemiológica, control del mosquito transmisor del dengue y esquemas completos de inmunización constituye un elemento fundamental para contener la propagación de enfermedades prevenibles y reducir riesgos tanto para la población como para los millones de visitantes que llegan cada año a Quintana Roo, especialmente ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026.