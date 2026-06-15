Beca Rita Cetina 2026 en Yucatán: ¿Tu nombre no salió en la lista? Estas serían las razones

Miles de familias en Yucatán continúan pendientes de las listas de beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026; sin embargo, en varias escuelas del estado surgieron dudas e inconformidades debido a que muchos

Ante esta situación, autoridades educativas y personal relacionado con el proceso de entrega de tarjetas han señalado que existen diversas razones por las cuales algunos estudiantes o tutores aún no aparecen en las listas oficiales, sin que esto signifique necesariamente que perdieron el apoyo.

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¿Por qué no aparece mi nombre en la lista de la Beca Rita Cetina 2026?

Entre los principales motivos detectados se encuentran los siguientes:

Ya cuentan con una beca en continuidad

Ya tienen tarjeta por otro hijo en secundaria

La tarjeta aún no llega: habrá otra entrega en julio

Durante julio de 2026 continuarán las entregas en distintas escuelas y municipios de Yucatán, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y publicaciones escolares.

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¿Qué significa que mi registro esté en “validación”?

Algunos tutores reportaron que su estatus aparece como “VALIDACIÓN”, lo que significa que los datos proporcionados todavía están siendo revisados por las autoridades correspondientes.

En estos casos, la información se verifica directamente con RENAPO para confirmar identidad, CURP y demás datos personales antes de autorizar el apoyo económico.

Recomendaciones para los tutores en Yucatán

Las autoridades pidieron a madres, padres y tutores:

Revisar constantemente los avisos de la escuela.

Mantener actualizados sus datos personales.

Consultar únicamente canales oficiales.

Estar pendientes de nuevas fechas de entrega de tarjetas durante julio.

No compartir información personal en páginas no oficiales.

La Beca Rita Cetina 2026 busca beneficiar a estudiantes de secundaria en todo el país, incluyendo Yucatán, como parte de los apoyos educativos impulsados por el Gobierno Federal.