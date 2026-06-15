Segey lanza becas universitarias para hijos de policías en Yucatán: requisitos, fechas y cómo solicitarla

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) emitió la convocatoria del programa “Becas de Educación Superior para Hijos de Policías” correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, dirigido a estudiantes universitarios cuyos padres o madres formen parte de corporaciones de seguridad pública en la entidad.

El apoyo está destinado a hijas e hijos de elementos operativos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal de Mérida, la Fiscalía General del Estado (FGE) y custodios de los centros penitenciarios adscritos a la Secretaría General de Gobierno.

¿Qué incluye la beca?

El programa contempla distintos apoyos para estudiantes de nivel superior en universidades públicas y privadas de Yucatán, entre ellos:

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Exención total o parcial del pago de inscripción o reinscripción.

Exención total o parcial de colegiaturas durante un ciclo escolar completo.

Apoyo económico mensual, conforme a las reglas de operación del programa.

En el caso de instituciones privadas, el porcentaje del apoyo dependerá del número de hijos solicitantes por familia:

Primer hijo: 100% de beca.

Segundo hijo: 80%.

Tercer hijo en adelante: 60%.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel superior inscritos o de nuevo ingreso en programas de:

Técnico Superior Universitario

Profesional Asociado

Licenciatura

Los aspirantes deberán estudiar en alguna institución incluida en el catálogo oficial del programa para el ciclo escolar 2026-2027.

Requisitos principales

Entre los requisitos establecidos destacan:

Ser mexicano.

Ser hijo o hija de un policía operativo en activo.

Haber concluido el proceso de admisión o estar inscrito en una institución de educación superior.

Contar con derecho vigente de inscripción.

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Documentos necesarios

Los interesados deberán subir en formato digital:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante domiciliario reciente.

Constancia laboral del elemento policiaco.

Último talón de pago.

Constancia de estudios o de admisión.

Solicitud de apoyo completa.

Estado de cuenta bancario, en caso de resultar beneficiario.

Fechas clave de la convocatoria

La recepción de solicitudes y documentos será únicamente del 13 al 15 de julio de 2026 a través del portal oficial de becas: becas.yucatan.gob.mx

Los resultados se publicarán el 24 de agosto de 2026 y los estudiantes seleccionados podrán descargar su oficio de asignación hasta el 30 de septiembre.