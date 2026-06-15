Sismo de magnitud 5.1 se registra frente a Cuba; descartan riesgo de tsunami ni afectaciones en Yucatán

La mañana de este lunes 15 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 5.1 con epicentro en el mar, al noroeste de Cuba y aproximadamente a 300 kilómetros al noreste de El Cuyo, Yucatán.

De acuerdo con los datos disponibles, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:37 horas, en las coordenadas 22.90° norte y 85.19° oeste, con una profundidad de 10 kilómetros.

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Autoridades informaron que, hasta el momento, no existe alerta de tsunami para las costas de Yucatán, por lo que no se representa riesgo para la población derivado de este fenómeno.

Asimismo, no se han reportado afectaciones estructurales, personas lesionadas ni percepción del sismo en municipios del estado.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa por parte de las autoridades competentes, quienes reiteraron que cualquier actualización oficial será dada a conocer a través de los canales institucionales correspondientes.

¿Por qué no se sintió el sismo en Yucatán?

Debido a la distancia del epicentro y a la magnitud moderada del movimiento telúrico, el sismo no generó efectos perceptibles en territorio yucateco.

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Además, la profundidad y ubicación en el mar influyeron para que no se registraran daños ni riesgos mayores para la Península de Yucatán.

Recomendaciones ante un sismo

Aunque en esta ocasión no hubo afectaciones, autoridades recomiendan mantener medidas preventivas básicas:

Mantenerse informado únicamente por medios oficiales.

Revisar rutas de evacuación y puntos seguros en casa o trabajo.

Tener lista una mochila de emergencia.

Evitar difundir rumores o información no confirmada.

Protección Civil recordó que Yucatán es una zona de baja actividad sísmica, aunque ocasionalmente pueden registrarse movimientos telúricos originados en el Caribe o el Golfo de México.