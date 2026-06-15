Muere segundo perro atacado por “El Yedi” en Las Coloradas y exigen cárcel para el presunto agresor

La indignación y el enojo entre habitantes de la comisaría de Las Coloradas continúa creciendo luego de confirmarse el fallecimiento del segundo perro víctima de un violento caso de crueldad, hecho por el que vecinos y animalistas exigen que se aplique todo el peso de la ley contra el presunto responsable, un hombre conocido en la comunidad con el apodo de El Yedi.

El caso, que ya había generado fuerte rechazo social por la muerte de un primer can, tomó un giro aún más doloroso luego de que el perro rescatado, el cual permanecía bajo atención médica veterinaria debido a las graves lesiones que presentaba, falleciera la noche del sábado pese a los esfuerzos realizados por especialistas para salvarle la vida.

De acuerdo con personas involucradas en el rescate del animal, el can llegó en condiciones críticas a la clínica veterinaria, presentando severas lesiones, entre ellas una aparente fractura mandibular y necrosis en la zona afectada, derivadas presuntamente de una brutal agresión.

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Sin embargo, pese a recibir atención médica urgente, medicamentos y cuidados intensivos, el estado de salud del animal se complicó hasta finalmente perder la vida.

Con esta muerte, vecinos señalan que ya serían dos perros fallecidos en hechos atribuidos al mismo individuo, situación que ha generado profunda consternación entre pobladores de esta comunidad costera, quienes consideran urgente que las autoridades ministeriales actúen con firmeza.

Ante la gravedad de los hechos, un grupo de animalistas interpuso formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación 64/1096/2026, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y proceder legalmente contra quien resulte responsable.

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La controversia comenzó luego de que el propietario del primer perro fallecido denunciara públicamente el caso en redes sociales, asegurando que el animal habría sido atacado con un objeto punzocortante conocido localmente como bichero de pesca, además de presuntamente recibir golpes con un objeto contundente, lesiones que le habrían provocado la muerte.

Ahora, tras confirmarse el fallecimiento del segundo can, habitantes y defensores de animales han elevado su exigencia de justicia, pidiendo que el presunto agresor enfrente las consecuencias legales correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió entre pobladores que el señalado actualmente se encontraría internado en una clínica de rehabilitación; sin embargo, ciudadanos inconformes aseguraron que dicha situación no debe eximirlo de su presunta responsabilidad, ni impedir que enfrente un proceso legal por los hechos que derivaron en la muerte de ambos animales.