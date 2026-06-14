Interceptan en mar de Campeche a pescadores de Celestún con 300 kilos de pulpo maya en veda

Habitantes de Isla Arena informaron que pescadores de Celestún fueron asegurados en un filtro ubicado a la altura de la comunidad de Chunchucmil, donde les indicaron el alto y, al revisarlos, las autoridades descubrieron que llevaban poco más de 300 kilos de pulpo maya, especie actualmente en veda.

Afirmaron que este hecho comprueba una vez más la depredación que azota los litorales de Calkiní, sin que las instituciones responsables se interesen en frenar el saqueo de especies marinas que constituyen el sustento de numerosas familias de esta región.

Noticia Destacada Crisis pesquera en Xcalak: 21 días sin faena por marejadas y sargazo

Indicaron que, en repetidas ocasiones, han denunciado la presencia de personas dedicadas a la extracción indiscriminada de recursos marinos, sin que hasta el momento las autoridades hayan implementado acciones efectivas para frenar esta problemática, que continúa creciendo en la zona costera.

Asimismo, manifestaron su inconformidad ante lo que consideran falta de vigilancia permanente en los puntos de mayor actividad pesquera, situación que ha permitido que personas ajenas a la comunidad ingresen para aprovechar los recursos naturales sin respetar las normas establecidas.

Saqueo indiscriminado

En numerosas ocasiones, los pescadores de Isla Arena han denunciado el saqueo de especies como pulpo, caracol y pescado, mediante el uso de compresoras consideradas “las asesinas del mar”, sin que exista intervención efectiva para frenar este añejo problema.

La situación se ha agravado debido a que algunos pobladores también participan en estas prácticas ilegales, aprovechando la falta de vigilancia y de sanciones por parte de las dependencias encargadas de proteger los recursos pesqueros de la región, lo que está generando un impacto negativo en los ecosistemas marinos y en la economía de quienes realizan la pesca de manera legal para sostener sus hogares.

Noticia Destacada Pescadores lanzan ultimátum en Campeche: amenazan con “hacer escándalo" si no les pagan veda

Lamentaron que organismos como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no estén realizando operativos constantes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y advirtieron que, de no tomarse medidas inmediatas, la depredación podría ocasionar daños irreversibles a las especies que constituyen el principal sustento económico de numerosas familias de esta comunidad costera.

Los hombres de mar hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para reforzar la vigilancia y protección de los recursos naturales, para de esta forma garantizar el sustento de las futuras generaciones que se dediquen a la actividad pesquera legal.