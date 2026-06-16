Clima en Yucatán 17 de junio: Calor rozará los 40 grados este miércoles y sin lluvias

La semana continúa con baja probabilidad de lluvias, predominando las temperaturas muy calurosas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido al ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, aunado al calentamiento diurno de la superficie, se esperan lluvias aisladas.

Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h en Yucatán y Campeche.

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También, una nueva Onda Tropical sobre Centroamérica se aproximará a la porción sur del territorio peninsular, donde dejaría lluvias en los próximos días.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

En cada imagen puedes consultar las condiciones del tiempo para #Campeche capital, #Cancún, Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/3hvbpMKpT8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 26° y máximas de hasta 37° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.