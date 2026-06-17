Mono araña aparece de la selva para visitar a estudiantes de una escuela en Tizimín; video muestra el peculiar momento

En la comunidad de Xpanhatoro en Tizimín, una singular visitante se ha convertido en parte de la rutina escolar de los estudiantes de educación primaria.

Se trata de "Mónica", una mona araña que periódicamente emerge de la selva cercana para acercarse al plantel y convivir brevemente con los niños.

La presencia del ejemplar ha despertado el interés y la curiosidad de los alumnos, quienes observan con entusiasmo cada una de sus apariciones.

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Según docentes de la escuela, la mona suele permanecer algunos minutos en las inmediaciones antes de regresar a su hábitat natural entre la vegetación.

Lejos de fomentar el contacto directo con el animal, el personal educativo ha aprovechado esta experiencia para fortalecer la educación ambiental entre los estudiantes.

A través de pláticas y actividades, los maestros explican la importancia de respetar a las especies silvestres y mantener una convivencia responsable con la fauna local.

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Los educadores han enfatizado que animales como la mona araña deben permanecer en libertad, por lo que recuerdan a los menores que no deben intentar alimentarla, perseguirla o capturarla.

Asimismo, destacan que conservar los ecosistemas es fundamental para garantizar la supervivencia de estas especies.

La historia de "Mónica" se ha convertido en un ejemplo cercano para enseñar a las nuevas generaciones sobre la riqueza natural de la región y la necesidad de protegerla.

Mientras tanto, los alumnos continúan esperando cada nueva visita de la simpática habitante de la selva, que se ha ganado el cariño de toda la comunidad escolar.