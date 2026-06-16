Caballitos de mar en riesgo por sobreexplotación y pesca de arrastre

Además de las causas naturales, la actividad humana forma parte importante en la depredación de los caballitos de mar, los cuales son capturados para exportación con fines medicinales en Asia o para su exhibición en acuarios. Por ello, pueden provenir tanto de su extracción del medio natural como de criaderos en cautiverio.

La Sociedad Ecológica Americana (ESA) considera a esta especie candidata para protección, debido a amenazas como la sobreexplotación, la alteración de su hábitat y la falta de mecanismos regulatorios adecuados.

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Lo anterior se expone en el estudio “Análisis de la cría en cautiverio, aprovechamiento y comercio de caballitos de mar (Hippocampus spp.)”, que busca fortalecer la implementación de la Convención CITES en México.

El estudio incluyó al Hippocampus erectus, conocido como caballito erecto, punteado o estriado, distribuido en el Golfo de México (Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán). Presenta coloración variable (gris, anaranjada, café, amarilla, roja o negra), con líneas claras en el cuello y puntos en la cola. Durante la reproducción puede cambiar de color, incluso a blanco.

Esta especie se utiliza seca en medicina tradicional y como souvenir, mientras que viva se comercializa en acuarios de México, Brasil y Centroamérica. También es capturada de forma incidental en redes de arrastre de camarón en Estados Unidos, México y Centroamérica, destinándose parte al mercado de la medicina tradicional china.

Las principales amenazas son la captura incidental en pesca de arrastre, la degradación del hábitat marino (pastos marinos, corales y manglares), el desarrollo costero, la contaminación y el aumento de sedimentación.