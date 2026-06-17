Tormenta Tropical Arthur se forma en el Golfo de México; no representa riesgo para Yucatán

La Tormenta Tropical Arthur se formó este martes a partir del potencial Ciclón Tropical Uno en aguas del Golfo de México, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), que descartó riesgos para el territorio yucateco debido a la distancia y trayectoria del sistema.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el fenómeno se localiza frente a las costas de Texas, en Estados Unidos, a aproximadamente mil 26 kilómetros de los límites del estado de Yucatán.

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Arthur presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de 15 km/h.

Las autoridades señalaron que, según los pronósticos actuales, la tormenta tropical continuará alejándose de la región, por lo que no se prevén afectaciones directas para Yucatán ni condiciones asociadas al sistema que representen algún peligro para la población.

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Procivy reiteró que el monitoreo de los fenómenos hidrometeorológicos en el Atlántico y el Golfo de México se mantiene de forma permanente, especialmente durante la temporada de ciclones tropicales, con el objetivo de informar oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La dependencia estatal recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre la evolución de los sistemas tropicales.