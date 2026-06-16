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Escuela Preparatoria Dos de la UADY brinda atención personalizada a cada caso

La Escuela también reafirmó su compromiso con el bienestar y permanencia de su comunidad, por lo que aseguró que continuará atendiendo de manera cercana.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

1 min

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La UADY llama a mantenerse informado en caso de haber cupo para preparatoria.
La UADY llama a mantenerse informado en caso de haber cupo para preparatoria. / Foto: Especial

A través de un comunicado, la Escuela Preparatoria Dos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) dio a conocer a su comunidad estudiantil que, ante las situaciones que se presentaron en el marco del proceso de inscripción al periodo de verano, se brindó atención personalizada, así como oportuna a cada caso.

Esto sucedió gracias a la participación coordinada de las áreas académicas y administrativas de la dependencia involucrada.

“Desde el primer momento, el personal de la Escuela ha acompañado y orientado a las y los estudiantes para identificar alternativas de solución acordes con su situación académica, dando seguimiento puntual hasta su resolución”.

La UADY llama a mantenerse informado en caso de haber cupo para preparatoria

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“La prioridad institucional ha sido garantizar que cada estudiante reciba el apoyo necesario para continuar su trayectoria escolar y avanzar en su proceso de regularización”, detalla en el documento la Preparatoria Dos.

La Escuela también reafirmó su compromiso con el bienestar y permanencia de su comunidad estudiantil, por lo que aseguró que continuará atendiendo de manera cercana y oportuna a quienes lo necesiten durante todo el curso escolar.

“Con la convicción de que ninguna situación administrativa debe representar un obstáculo para que las y los jóvenes continúen con sus estudios hasta concluir su bachillerato”, concluye el texto informativo.

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