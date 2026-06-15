Instalan nuevo Consejo Municipal Indígena de Tzucacab; llaman a servir con dignidad al pueblo maya

Quedó formalmente instalado el nuevo Consejo Municipal Indígena de Tzucacab, que será presidido por Jorge Alonso Galván Pinzón, durante una ceremonia encabezada por el gobernador indígena del estado, conocido tradicionalmente como Jalach Winik, Miguel Hidalgo Escamilla España.

El Consejo Directivo Municipal quedó integrado de la siguiente manera: Jorge Alonso Galván Pinzón como presidente; Aida Candelaria Xix Tut, tesorera; Eliezer René Dzul Cauich, secretario; Fátima Elide Blanco García, primera vocal; Carlos Jesús Rojas Blanco, segundo vocal, y Wendy Patricia Dzul Carrillo, tercera vocal.

De igual forma, el Consejo de Vigilancia quedó conformado por Santos Tomás Carrillo García como presidente, Lucero Guadalupe Galván Pinzón como secretaria y Manuel Álvarez Casanova como vocal.

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Durante la reunión, el gobernador indígena exhortó a los integrantes del nuevo consejo a “no perder el rumbo” y mantener como prioridad el servicio al pueblo maya. Señaló que el organismo debe trabajar con honestidad, sin caer en el oportunismo ni en intereses políticos.

“La verdadera intención del gobierno indígena que presido no es la ambición política”, afirmó Escamilla España, al señalar que su administración tiene como objetivo apoyar a los sectores más vulnerables y defender los derechos de las comunidades mayas cuando sean vulneradas.

Asimismo, denunció la existencia de personas que se presentan como gobernadores mayas sin representar realmente a las comunidades y que utilizan esa figura con fines de promoción política.

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El Jalach Winik agregó que el gobierno indígena que encabeza cuenta con respaldo legal y está debidamente constituido conforme a las prerrogativas del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que pidió al nuevo comité asumir el compromiso permanente de acompañar y servir con dignidad al pueblo maya del municipio.

Finalmente, los integrantes recibieron sus nombramientos oficiales y rindieron protesta para desempeñar sus funciones conforme a la legislación civil como parte del Movimiento de Comunidades Indígenas de Yucatán A. C., con el objetivo de fortalecer la representatividad jurídica directa contemplada en la Constitución.

Con la integración del nuevo Consejo Municipal Indígena, las autoridades buscan fortalecer la representación y participación de las comunidades mayas en Tzucacab, promoviendo la defensa de sus derechos y el trabajo coordinado en favor de los habitantes. El organismo iniciará funciones con el compromiso de atender las necesidades de los pueblos originarios y dar seguimiento a sus principales demandas.