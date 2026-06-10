Empresarios de Yucatán prevén derrama superior a los 470 mdp por el Mundial 2026 y el Día del Padre

El sector comercial y de servicios de Yucatán espera cerrar junio con un importante incremento en sus ventas debido a la celebración del Día del Padre y el inicio de la Copa Mundial de Futbol.

De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares, ambos acontecimientos podrían generar una derrama económica superior a los 470 millones de pesos, beneficiando principalmente a comercios, restaurantes y establecimientos dedicados a la venta de artículos relacionados con el deporte.

El dirigente empresarial señaló que el Día del Padre, que se celebrará el próximo 21 de junio, continúa consolidándose como una de las fechas más relevantes para el comercio, debido a que miles de familias aprovechan la ocasión para adquirir regalos, organizar reuniones y acudir a restaurantes.

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Entre los productos con mayor demanda destacan los equipos electrónicos, prendas de vestir y artículos vinculados con el futbol, cuya comercialización se verá reforzada por el ambiente generado en torno a la justa mundialista.

Ante el incremento esperado en la afluencia de consumidores, el líder empresarial recomendó a la población realizar sus compras con anticipación y reservar con tiempo en restaurantes para evitar contratiempos durante los festejos.

Restaurantes ven una oportunidad en el Mundial

Además de las ventas asociadas a los regalos, el arranque de la Copa Mundial representa una oportunidad para diversos giros comerciales, especialmente para el sector restaurantero, que espera atraer a aficionados interesados en seguir los encuentros en compañía de familiares y amigos.

Molina Casares consideró que muchos negocios aprovecharán el ambiente futbolero para implementar promociones especiales, paquetes de consumo y actividades dirigidas a los seguidores de las distintas selecciones.

El empresario destacó que este tipo de eventos internacionales suelen generar un efecto positivo en la actividad económica local, particularmente en establecimientos relacionados con alimentos, bebidas y entretenimiento.

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Llaman a respetar los derechos de transmisión

Sin embargo, recordó que los negocios que decidan transmitir los partidos deberán cumplir con la normatividad correspondiente en materia de derechos de transmisión y uso de marcas registradas.

En ese sentido, exhortó a los afiliados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida a actuar con responsabilidad para evitar sanciones derivadas de la utilización indebida de contenidos protegidos.

Mérida busca aprovechar el flujo turístico

Aunque el Ayuntamiento de Mérida descartó la instalación de espacios públicos para transmitir los encuentros mundialistas debido a los costos que representan los derechos correspondientes, el sector empresarial considera que la ciudad podría obtener beneficios indirectos derivados del torneo.

Molina Casares destacó que la capital yucateca mantiene una sólida posición como destino turístico, por lo que podría captar visitantes que viajen hacia las ciudades sede del Mundial, particularmente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La conectividad aérea de Mérida, su oferta gastronómica, cultural y de servicios, podrían favorecer la llegada de turistas que aprovechen su estancia en México para conocer otros destinos.

Para el empresariado, la combinación entre el Día del Padre y el Mundial representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica durante junio, un mes que podría convertirse en uno de los más dinámicos del primer semestre para el comercio local.