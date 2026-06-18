Árboles colocados en Circuito Colonias en Mérida serán reubicados por disposición federal

Los árboles instalados recientemente en el camellón de Circuito Colonias, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial El Enlace y la glorieta a Miguel Hidalgo, serán reubicados a un nuevo espacio público como parte de un proceso derivado de disposiciones federales, informó el Ayuntamiento de Mérida.

La administración municipal explicó que la medida responde a una notificación formal emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual señaló que dicho tramo se encuentra sujeto a un proceso administrativo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

De acuerdo con la autoridad municipal, el área podría ser considerada para futuros proyectos de movilidad que beneficien a la capital yucateca, por lo que se solicitó retirar los ejemplares colocados en la zona.

Noticia Destacada Retiran autos abandonados, basura y escombro durante Mega Operativo en Ciudad Caucel

El Ayuntamiento detalló que el tramo forma parte del derecho de vía de la línea ferroviaria FA Coatzacoalcos-Mérida, infraestructura de carácter federal, situación que obliga a atender las disposiciones correspondientes sobre el uso del espacio.

Ante este escenario, la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (UMABA), en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, inició las labores de retiro y traslado de los árboles con el objetivo de garantizar su conservación y asegurar que continúen aportando beneficios ambientales a la ciudad.

Los ejemplares serán integrados a un proyecto de arborización que se desarrollará en la zona poniente de Mérida, donde se prevé la creación del primer bosque urbano en la historia de la ciudad. Este proyecto busca fortalecer la infraestructura verde, ampliar las áreas de sombra y contribuir a la mejora de las condiciones ambientales en la capital yucateca.

Noticia Destacada Ponen orden en Mérida: van 732 clausuras, más de 25 mil anuncios retirados y 323 puestos ambulantes removidos

Las especies reubicadas forman parte de la estrategia municipal de reforestación urbana e incluyen árboles de balché, anacahuita, ciricote y caoba, entre otras variedades nativas adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

El Ayuntamiento destacó que los ejemplares permanecen en contenedores especializados con tecnología airpot, diseñados para proteger el sistema radicular y reducir el estrés durante el traslado, por lo que no sufrirán afectaciones en el proceso.

Asimismo, señaló que todos los árboles proceden de viveros municipales, por lo que la reubicación no representa costos adicionales para la ciudadanía y permite mantener los beneficios ambientales previstos originalmente para estos ejemplares.