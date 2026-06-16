Sheinbaum Pardo destaca caída histórica de homicidios: México registra reducción de 46% y mayo marca el nivel más bajo en 12 años

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad al informar que los homicidios dolosos en México registraron una disminución de 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos al inicio de su administración a 47.3 durante mayo de este año, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

La titular del Ejecutivo atribuyó estos resultados a la implementación de una estrategia integral de seguridad y al trabajo coordinado de las instituciones federales y estatales. Asimismo, reconoció la labor del Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes, dijo, trabajan con compromiso en favor de la población.

Mayo de 2026, el mes con menos homicidios en más de una década

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes en los últimos 12 años.

Además, destacó que el promedio de homicidios dolosos de enero a mayo de este año fue de 50.4 casos diarios, la cifra más baja para ese periodo desde 2016.

Noticia Destacada Harfuch reporta más de 56 mil detenidos y toneladas de droga asegurada en 20 meses de gobierno de Sheinbaum

De acuerdo con el informe, ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios registrados en el país durante los primeros cinco meses del año: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

No obstante, se reportó que 28 estados lograron reducir su promedio diario de homicidios en comparación con el mismo periodo de 2025. Entre las entidades con mayores disminuciones destacan San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.

También bajan los delitos de alto impacto

Las cifras oficiales indican que los delitos de alto impacto también mantienen una tendencia descendente. Entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 el promedio diario pasó de 636.6 a 437.7 casos, una reducción de 31 por ciento.

Asimismo, los datos preliminares muestran una disminución de 53 por ciento en este tipo de ilícitos si se compara 2026 con los niveles registrados en 2018.

Entre los delitos que reportan reducciones se encuentran el feminicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio.

Más de 56 mil detenidos y decomisos históricos

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 fueron detenidas más de 56 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto.

Además, se aseguraron cerca de 30 mil armas de fuego y alrededor de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

El funcionario detalló también que fueron desmantelados 2 mil 407 laboratorios clandestinos y centros de producción de metanfetaminas en 22 entidades del país.

En materia de combate a la extorsión, destacó la captura de mil 468 presuntos responsables en 24 estados, mientras que la denominada Operación Enjambre permitió la detención de más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos siete alcaldes en funciones.

#MañaneraDelPueblo. Agradece y expresa su reconocimiento la presidenta @Claudiashein a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad por el trabajo de la reducción de todos los delitos de alto impacto y, en especial, de los homicidios dolosos que han disminuido en casi la mitad… pic.twitter.com/BhhogeLcQi — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Atención social y prevención complementan la estrategia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las acciones enfocadas en la atención a las causas de la violencia han permitido otorgar más de siete millones de servicios y trámites en comunidades prioritarias.

Entre los resultados destacan más de 441 mil visitas domiciliarias, la recuperación de 421 espacios públicos, la realización de ferias y jornadas comunitarias y la participación de millones de jóvenes en actividades culturales, educativas y deportivas.

Además, mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se han intercambiado más de 11 mil armas de fuego por apoyos económicos, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno federal.

Las autoridades sostuvieron que estos resultados reflejan el impacto de la coordinación institucional y de la estrategia de seguridad implementada durante los primeros 20 meses de la administración de Claudia Sheinbaum.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO