Yucatán vivirá el día más largo del 2026 este domingo 21 de junio: esto va a pasar

Este domingo 21 de junio de 2026 ocurrirá el Solsticio de Verano, un fenómeno astronómico que marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte y que, en estados como Yucatán, se traduce en el día con más horas de luz solar del año.

En Yucatán, este evento será especialmente notable debido a la ubicación geográfica de la Península cercana al Trópico de Cáncer.

¿Qué es el Solsticio de Verano?

El Solsticio de Verano ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo al mediodía en el hemisferio norte. En ese momento, el planeta se encuentra inclinado de tal forma que esta región recibe la mayor cantidad de luz solar directa del año.

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Por ello, el 21 de junio se registra el día con mayor duración de luz diurna, mientras que la noche es la más corta del año.

Esto provoca jornadas con sensación de mayor intensidad solar, especialmente en ciudades como Mérida y zonas del interior del estado.

¿A qué hora ocurre el solsticio?

El fenómeno no sucede a una hora exacta visible, sino en un momento astronómico específico que marca el inicio del verano en el hemisferio norte. Sin embargo, sus efectos se perciben durante todo el día.

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En Yucatán, este fenómeno coincide además con una etapa de altas temperaturas y mayor radiación solar, por lo que autoridades y especialistas recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Este domingo 21 de junio, Yucatán vivirá oficialmente el día más largo del 2026, marcando el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte.