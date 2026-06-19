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Yucatán / Mérida

IMSS atiende falla en sistema de ventilación del Hospital Juárez de Mérida tras reportes de pacientes

IMSS Yucatán da mantenimiento a sistema de aire acondicionado del Hospital Juárez tras interrupciones.

Por Redacción Por Esto!

19 de jun de 2026

1 min

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IMSS mantiene monitoreo al sistema de aire acondicionado del Hospital Juárez de Mérida para evitar nuevas fallas
IMSS mantiene monitoreo al sistema de aire acondicionado del Hospital Juárez de Mérida para evitar nuevas fallas / Especial

Luego de viralizarse videos en redes sociales donde pacientes del Hospital Juárez de Mérida pasan calor debido a fallas en el aire acondicionado, el IMSS compartió que la situación ya fue atendida y se trabaja para evitar que esta situación se repita.

Fue un usuario de Facebook quien difundió un video sobre se informaba que en el área de Nefrología del Hospital Regional No. 12 "Benito Juárez" se encontraban sin aire acondicionado, provocando incomodidad a los pacientes por las altas temperaturas.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar

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Al respecto, el IMSS Yucatán informó que el sistema de ventilación ya se encuentra operando con normalidad tras registrar interupciones en su funcionamiento.

Detalló que el personal de consevación realizó trabajos de revisión, lavando, mantenimiento y ajustes preventivos para fortalecer su desempeño.

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También informaron que tras realizar una evaluación técnica, las altas temperaturas y variaciones en el suministro eléctrico fueron causantes de que se activaran mecanismos que causan apagados intermitentes.

Por ello, destacaron que el área permanecerá bajo monitoreo constante para evitar futuras afectaciones a los pacientes del Hospital Juárez de Mérida.

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