Mérida paralizada y sin lluvias; así luce hoy tras la suspensión de actividades no esenciales

La suspensión de actividades no esenciales y clases en Yucatán este martes 2 de junio comenzó a generar cuestionamientos entre ciudadanos y comerciantes, luego de que, hasta el mediodía, el clima en Mérida permaneciera estable, con cielo mayormente despejado, presencia de Sol y temperaturas de hasta 35 grados centígrados.

La medida fue anunciada por el gobernador Joaquín Díaz Mena como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas derivadas de la inestabilidad climática que afecta a la región; sin embargo, durante las primeras horas del día no se registraron precipitaciones ni condiciones severas en la capital yucateca.

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En redes sociales, usuarios comenzaron a expresar dudas sobre la decisión de suspender actividades económicas y escolares en todo el estado, especialmente ante la aparente calma meteorológica que prevalecía en Mérida hasta después de las 12:00 del día.

Pese a ello, diversos establecimientos del Centro Histórico, plazas comerciales y negocios considerados no esenciales permanecieron cerrados en cumplimiento de las indicaciones emitidas por el Gobierno de Yucatán, ante el riesgo de lluvias y posibles afectaciones.

Asimismo, en la zona Centro de Mérida se reportó baja afluencia de personas y menor movimiento vehicular, debido a que gran parte de la población atendió el llamado de las autoridades para permanecer en casa y evitar traslados innecesarios.

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Gobierno analizará reactivar actividades este miércoles

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que, en caso de mantenerse la tendencia favorable en los pronósticos meteorológicos y confirmarse una disminución de las lluvias durante las próximas horas, se evaluará la reanudación de las actividades laborales y escolares para este miércoles.

Indicó que la decisión será tomada con base en criterios técnicos y priorizando la seguridad de las familias yucatecas, aunque hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial sobre el retorno a la normalidad.