¿Habrá clases en Yucatán este miércoles 3 de junio tras la suspensión por las lluvias?

Luego de que este lunes 1 y martes 2 de junio fueran suspendidas las clases en Yucatán por las condiciones del clima, ya se analiza la reanudación de las actividades escolares para este miércoles 3 de junio.

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Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en los últimos días.

Asimismo, indicó que se evaluará la reanudación de las actividades laborales y escolares para este miércoles 3 de junio luego de la decisión de suspenderlas por las lluvias.

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Detalló que todo dependerá de mantenerse la tendencia favorable en los pronósticos meteorológicos y confirmarse la disminución de las lluvias durante las próximas horas.

La decisión de reanudar actividades este 3 de junio será tomada con base en criterios técnicos y priorizando en todo momento la seguridad de las familias yucatecas.