¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 2 de junio? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este martes 2 de junio continuarán las lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del estado, especialmente durante la tarde y noche, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones inestables sobre la región.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la presencia de una baja presión, una vaguada en altura, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, el establecimiento de una vaguada y el paso de una onda tropical favorecerán precipitaciones de diversa intensidad a lo largo del día.

¿A qué hora lloverá en Yucatán este martes 2 de junio?

Procivy señaló que las primeras lluvias moderadas podrían registrarse alrededor del mediodía en municipios del sur del estado, principalmente en Tekax, Oxkutzcab, Teabo y comunidades cercanas.

Posteriormente, después de las 15:00 horas, se espera el desarrollo de lluvias fuertes a muy fuertes en la zona poniente y centro de Yucatán, incluyendo municipios como Mérida, Umán, Halachó, Maxcanú, Samahil y localidades aledañas.

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Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias ligeras aisladas durante las primeras horas de la mañana en distintos puntos del territorio estatal.

Municipios con mayor probabilidad de lluvias fuertes

Según el reporte de Protección Civil, las precipitaciones más intensas se concentrarían en:

Mérida

Umán

Halachó

Maxcanú

Samahil

Municipios cercanos del Poniente y Centro del estado

En contraste, los municipios del Oriente de Yucatán tendrían lluvias de menor intensidad durante la jornada.

Temperaturas de hasta 40 grados en el oriente de Yucatán

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará siendo muy caluroso en gran parte del estado.

Los valores más altos se esperan en municipios del oriente como Tizimín y Valladolid, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados Celsius.

Por el contrario, en el poniente de Yucatán las temperaturas máximas se mantendrán entre los 30 y 32 grados Celsius debido a la mayor presencia de nubosidad y lluvias.

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Viento fuerte y oleaje elevado en la costa

El pronóstico también indica viento predominante del este y sureste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en zonas donde se presenten tormentas.

Para el litoral yucateco se prevé oleaje de entre uno y 1.5 metros de altura.

Ante estas condiciones, Procivy recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones durante las lluvias y evitar permanecer bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan verse afectadas por las fuertes rachas de viento.