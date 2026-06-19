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Yucatán / Sucesos

Imputan a dos personas por presunto fraude inmobiliario en Seyé; habrían vendido lotes sin desarrollar

Dos personas vendieron lotes de un supuesto desarrollo residencial en Seyé, obteniendo diversas cantidades de dinero, sin tener la intención de lotificar el tablaje catastral.

Por Redacción Por Esto!

19 de jun de 2026

2 min

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La pareja permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar
La pareja permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar / Especial

Dos personas identificadas como Noemí Evangelina Ll.L. y Víctor Joel C.G. fueron imputadas por el delito de fraude, tras ser señaladas por presuntamente haber comercializado lotes de un supuesto desarrollo residencial en el municipio de Seyé, obteniendo diversas cantidades de dinero sin cumplir con lo prometido a los compradores.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2021 y junio de 2022, periodo en el que los imputados presuntamente celebraron contratos de compraventa relacionados con un proyecto inmobiliario que no contaba con la intención real de lotificación del tablaje catastral ubicado en dicha localidad.

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Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron datos de prueba con el objetivo de solicitar la vinculación a proceso de los acusados.

Sin embargo, ambos imputados se acogieron al término constitucional de duplicidad, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 22 de junio, cuando se definirá su situación jurídica.

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Dentro de la causa penal 293/2026, la representación social también solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por la autoridad judicial. Con ello, ambos señalados permanecerán privados de su libertad durante el desarrollo del proceso penal, en tanto se determina su posible responsabilidad en los hechos denunciados.

El caso se mantiene en investigación mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer el presunto esquema de fraude inmobiliario en la zona de Seyé.

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