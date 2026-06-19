Clima en Yucatán este fin de semana: habrá lluvias, calor extremo y vientos fuertes este 20 y 21 de junio

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer el pronóstico del clima en Yucatán para este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio de 2026, en el que se esperan condiciones variables entre lluvias aisladas, chubascos, ambiente muy caluroso y rachas de viento que podrían superar los 40 km/h.

El comportamiento del tiempo estará influenciado por el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México, el paso de ondas tropicales y el calentamiento diurno típico de la temporada.

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Sábado 20 de junio en Yucatán: calor intenso y lluvias aisladas

Para este sábado, en Yucatán se prevén lluvias aisladas durante el día, como resultado del ingreso de humedad marítima y el calentamiento de la superficie.

El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día, mientras que por la noche se mantendrá cálido.

Te informamos sobre el #Pronóstico para los próximos días en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Campeche, #Campeche y Merida, #Yucatan. 🌦️

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En cuanto al viento, se esperan rachas del sureste de 15 a 25 km/h, con posibilidad de alcanzar más de 40 km/h en algunos puntos del estado. Hacia la costa yucateca, el viento podría cambiar a componente este-noreste.

Además, se mantiene el desplazamiento de una onda tropical (posible número 9) al sur de la región, mientras otra más se aproxima a Centroamérica, lo que influye en la inestabilidad atmosférica.

Domingo 21 de junio en Yucatán: chubascos y más humedad

Para el domingo, el pronóstico indica un incremento en la inestabilidad atmosférica, por lo que se esperan chubascos en Yucatán, asociados a la interacción de una onda tropical con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera.

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El ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso durante el día y cálido por la noche, sin cambios significativos en las temperaturas máximas.

Los vientos serán del sureste de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían superar los 45 km/h, aunque por la tarde se espera un cambio a dirección este-noreste en la zona costera de Yucatán.

Recomendaciones ante el clima en Yucatán

Ante estas condiciones, autoridades meteorológicas recomiendan a la población:

Mantenerse hidratado debido al calor intenso.

Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Extremar precauciones por rachas de viento fuertes.

Consultar actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la evolución de las ondas tropicales.

El fin de semana en Yucatán estará marcado por una combinación de calor extremo, humedad y lluvias intermitentes, condiciones típicas de la temporada de verano en la región.