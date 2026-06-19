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Clima en Yucatán este fin de semana: habrá lluvias, calor extremo y vientos fuertes este 20 y 21 de junio

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” prevé lluvias debido a una Onda Tropical.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

19 de jun de 2026

2 min

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Habrá mucho calor y probabilidad de lluvias en Yucatán
Habrá mucho calor y probabilidad de lluvias en Yucatán / Por Esto!

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer el pronóstico del clima en Yucatán para este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio de 2026, en el que se esperan condiciones variables entre lluvias aisladas, chubascos, ambiente muy caluroso y rachas de viento que podrían superar los 40 km/h.

El comportamiento del tiempo estará influenciado por el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México, el paso de ondas tropicales y el calentamiento diurno típico de la temporada.

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Sábado 20 de junio en Yucatán: calor intenso y lluvias aisladas

Para este sábado, en Yucatán se prevén lluvias aisladas durante el día, como resultado del ingreso de humedad marítima y el calentamiento de la superficie.

El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día, mientras que por la noche se mantendrá cálido.

En cuanto al viento, se esperan rachas del sureste de 15 a 25 km/h, con posibilidad de alcanzar más de 40 km/h en algunos puntos del estado. Hacia la costa yucateca, el viento podría cambiar a componente este-noreste.

Además, se mantiene el desplazamiento de una onda tropical (posible número 9) al sur de la región, mientras otra más se aproxima a Centroamérica, lo que influye en la inestabilidad atmosférica.

Domingo 21 de junio en Yucatán: chubascos y más humedad

Para el domingo, el pronóstico indica un incremento en la inestabilidad atmosférica, por lo que se esperan chubascos en Yucatán, asociados a la interacción de una onda tropical con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera.

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El ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso durante el día y cálido por la noche, sin cambios significativos en las temperaturas máximas.

Los vientos serán del sureste de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían superar los 45 km/h, aunque por la tarde se espera un cambio a dirección este-noreste en la zona costera de Yucatán.

Recomendaciones ante el clima en Yucatán

Ante estas condiciones, autoridades meteorológicas recomiendan a la población:

  • Mantenerse hidratado debido al calor intenso.
  • Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.
  • Extremar precauciones por rachas de viento fuertes.
  • Consultar actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la evolución de las ondas tropicales.

El fin de semana en Yucatán estará marcado por una combinación de calor extremo, humedad y lluvias intermitentes, condiciones típicas de la temporada de verano en la región.

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