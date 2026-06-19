Clima en Yucatán 20 de junio: Habrá posibles lluvias aisladas por la cercanía de una Onda Tropical este sábado

Mientras una Onda Tropical avanza hacia la Península, el calor se mantiene este sábado 20 de junio en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido al ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, aunado al calentamiento diurno de la superficie, se esperan lluvias aisladas en Yucatán.

Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste y norte en la costa yucateca.

Por otra parte, la Onda Tropical (posible núm. 9) avanzará al sur de la región, hacia el océano Pacífico oriental junto a otra adicional que se aproximará a Centroamérica.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Te informamos sobre el #Pronóstico para los próximos días en Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Campeche, #Campeche y Merida, #Yucatan. 🌦️

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Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 37° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.