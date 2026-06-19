“No queremos que vuelva a pasar”: apicultores de Hopelchén exigen justicia tras muerte masiva de abejas

La Unión de Apicultores Indígenas Cheneros (UAICH) se solidarizó con productores de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, quienes sufrieron la muerte de más de 40 colmenas de abejas por presunto envenenamiento por parte de menonitas, y exigió justicia para los apicultores que han sido afectados por la mortandad de sus colmenas desde hace años.

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A través del presidente de su Consejo de Administración, Ermilio Alonso Maas Ek, la UAICH dio a conocer este viernes su postura referente a este nuevo ecocidio que ocurrió el pasado miércoles, en donde las abejas de más de 40 colmenas pertenecientes al apicultor José Manuel Poot Chan y a su hermano Joel murieron. Se presume que el deceso ocurrió por el envenenamiento del agua de donde los insectos se alimentaban.

En entrevista, Ermilio Alonso Maas Ek lamentó lo ocurrido en la comunidad de San Francisco Suc Tuc e indicó que no es la primera vez que los apicultores de esa localidad sufren la mortandad de abejas, un patrimonio que han fomentado por años. Mencionó que perder de un momento a otro sus colmenas es una situación muy triste, porque de esa actividad viven cientos de familias cheneras desde hace generaciones, ya que la apicultura es una herencia ancestral milenaria.

Como dirigente de la UAICH y a nombre de los 102 socios, me solidarizo con nuestro amigo y compañero apicultor José Manuel Poot Chan, a quien conozco desde hace muchos años. Aunque no pertenece a nuestra organización, sé que es un hombre que junto con su familia está dedicado a la apicultura.

“Exijo justicia para él y su hermano, que las autoridades investiguen el problema y que el resultado sea a favor de ellos, porque no se vale que durante muchos años trabajen la apicultura y de un momento a otro una persona les haya hecho maldad a sus apiarios, y peor si es de forma intencional. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de Suc Tuc porque no queremos que nos pase a nosotros de nueva cuenta, ya que sabemos qué se siente perder nuestro patrimonio”, expresó el dirigente mielero.

Señaló que la ley debe aplicarse a todas esas personas que hacen maldad a los apiarios porque todos tienen derecho de trabajar. Añadió que así como los menonitas trabajan sus cultivos, los productores locales trabajan la apicultura, por lo que debe haber respeto mutuo, aunque consideró que por parte de aquellos no existe reciprocidad.

Maas Ek indicó que los menonitas no respetan a los productores indígenas mayas originarios que por años han trabajado con las abejas, al tiempo que pidió una investigación exhaustiva por parte de las autoridades correspondientes en este nuevo caso de ecocidio, pues dijo que no solo se trata de la mortandad en los apiarios de José Manuel y de su hermano, sino que se acabó con miles de insectos polinizadores que son fuente de vida para el ser humano.

Exhortó a José Manuel y a su hermano Joel a no quedarse con los brazos cruzados y llegar hasta las últimas consecuencias para que les sean pagadas las colmenas envenenadas, porque se ha atentado contra su patrimonio familiar que por muchos años han trabajado.

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Por otro lado, como se recordará, el pasado miércoles Poot Chan señaló que en un apiario de su esposa, Sheila Ucán Chan, fueron envenenadas 21 colmenas de abejas, mientras que en otro apiario de su hermano Joel también se murieron más de 20 colmenas, presuntamente envenenadas por un integrante de la comunidad menonita que vertió tóxicos en los recipientes de agua, considerándose otra catástrofe más para el sector apícola de la región de Los Chenes.

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JGH