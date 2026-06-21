Pescadores de Yucatán afinan embarcaciones ante próxima temporada de langosta y pulpo

A pocas semanas del inicio de la temporada de captura de langosta y a un par de meses del arranque de la pesquería de pulpo, empresarios y hombres de mar mantienen altas expectativas sobre ambas especies, consideradas entre las más rentables del litoral yucateco debido a su elevada demanda y valor comercial.

El sector pesquero comenzó a preparar embarcaciones, equipos y estrategias para aprovechar estas temporadas, que tradicionalmente generan una importante derrama económica en los puertos de Yucatán y representan una fuente fundamental de ingresos para cientos de familias.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, exhortó a ribereños y permisionarios a respetar las vedas y las disposiciones vigentes para proteger las especies marinas y garantizar su aprovechamiento sustentable.

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La funcionaria recordó que, durante la veda de la langosta, está prohibido transportar o utilizar compresores de aire destinados al buceo, ya que suelen emplearse para la captura ilegal de especies como langosta, pulpo, caracol y pepino de mar.

Asimismo, señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de vigilancia en la costa para combatir la pesca furtiva y proteger los recursos marinos.

Respecto al caracol rosado, especie que permanece en veda permanente, indicó que se han detectado afectaciones en zonas cercanas al Parque Nacional Arrecife Alacranes, situación que preocupa debido al impacto que genera en los esfuerzos de conservación.

Por su parte, el empresario Esaú Velázquez Sosa manifestó que existe optimismo entre los productores ante la próxima apertura de ambas pesquerías, aunque reconoció que también persiste cierta incertidumbre derivada de la pesca ilegal y del incumplimiento de algunas normas que regulan la actividad.

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Explicó que la captura de ejemplares por debajo de las tallas permitidas termina afectando la reproducción de las especies y reduce la disponibilidad del recurso en temporadas posteriores, situación que repercute directamente en el sector.

Ante este panorama, indicó que las inversiones para la próxima temporada se realizarán con cautela, buscando reducir riesgos y garantizar la estabilidad económica de los pescadores y empresarios vinculados a la actividad.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para mantener una vigilancia constante durante las temporadas de captura y asegurar el cumplimiento de las normas.