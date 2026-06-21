¿Temblor en Felipe Carrillo Puerto? Reportan sismo de magnitud 4.6 hoy 21 de junio

Un Sismo de magnitud 4.6 se registró la madrugada de este domingo a 17 kilómetros al este de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, rumbo a las costas con el Mar Caribe, hasta el momento no se reporta daños ni perdonas lesionadas.

De acuerdo a información dada a conocer por la Direccion de Protección Civil a cargo de Angel Sulub me conoce que se ha hecho los recorridos en diferentes puntos de la ciudad y hasta el momento no se ha detectado algún posible daño y tampoco perdonas lesionadas.

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Siguió diciendo que tampoco se ha recibido algún reporte de algún incidente que haya sido generado por el sismo.

En la redes sociales los ciudadanos refirieron que es necesario a tirar alarmas de sismo conectadas al SSN, afirmando el no esperar un fenómeno de este tipo de grandes magnitudes y se tenga que lamentar ya que en esta ocasión cientos de miles de carrilloportenses se encontraban durmiendo en esos momentos al registrase el sismo.