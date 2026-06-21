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¿Temblor en Felipe Carrillo Puerto? Reportan sismo de magnitud 4.6 hoy 21 de junio

Quintana Roo / Riviera Maya

¿Temblor en Felipe Carrillo Puerto? Reportan sismo de magnitud 4.6 hoy 21 de junio

Fue durante la madrugada de este domingo que se registró el sismo, el cual hasta el momento no ha dejado daños materiales y lesionados.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

21 de jun de 2026

1 min

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Sismo en Felipe Carrillo Puerto
Sismo en Felipe Carrillo Puerto / Especial

Un Sismo de magnitud 4.6 se registró la madrugada de este domingo a 17 kilómetros al este de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, rumbo a las costas con el Mar Caribe, hasta el momento no se reporta daños ni perdonas lesionadas.

De acuerdo a información dada a conocer por la Direccion de Protección Civil a cargo de Angel Sulub me conoce que se ha hecho los recorridos en diferentes puntos de la ciudad y hasta el momento no se ha detectado algún posible daño y tampoco perdonas lesionadas.

Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones, y tampoco personas lesionadas.

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Siguió diciendo que tampoco se ha recibido algún reporte de algún incidente que haya sido generado por el sismo.

En la redes sociales los ciudadanos refirieron que es necesario a tirar alarmas de sismo conectadas al SSN, afirmando el no esperar un fenómeno de este tipo de grandes magnitudes y se tenga que lamentar ya que en esta ocasión cientos de miles de carrilloportenses se encontraban durmiendo en esos momentos al registrase el sismo.

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