Día del Padre en Tulum inicia con lluvia, calles mojadas y baja actividad en comercios

La celebración del Día del Padre inició bajo un panorama inusual en Tulum, luego de que una persistente lluvia se registrara durante las primeras horas de este domingo, sorprendiendo a habitantes y visitantes que esperaban condiciones más favorables para realizar actividades familiares y recreativas.

Aunque los pronósticos meteorológicos anticipaban precipitaciones principalmente para la tarde, la lluvia comenzó desde temprano y se mantuvo de forma constante durante buena parte de la mañana, generando afectaciones menores en diversos puntos de la cabecera municipal y modificando la dinámica habitual de un día que tradicionalmente registra una importante movilidad de personas.

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La presencia de la lluvia fue evidente en distintos sectores de la ciudad, donde se observaron calles con acumulación de agua y una menor afluencia de ciudadanos en espacios públicos.

También llamó la atención la actividad reducida en cafeterías y establecimientos de alimentos, varios de los cuales permanecieron semivacíos durante las primeras horas de operación debido a las condiciones climáticas.

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Comerciantes consultados señalaron que el mal tiempo influyó en la asistencia de clientes durante la mañana, aunque confiaron en que las condiciones mejoren conforme avance el día para permitir la realización de reuniones familiares y celebraciones programadas con motivo del Día del Padre. Algunos negocios optaron por reforzar sus áreas techadas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, existe probabilidad de que continúen las lluvias durante la tarde y noche en el municipio, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al circular por vialidades donde puedan presentarse encharcamientos. Mientras tanto, el domingo transcurre bajo un ambiente fresco y nublado que ha marcado el inicio de una de las fechas familiares más significativas del año.