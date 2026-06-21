Clima en Yucatán 22 de junio: Habrá calor de casi 40 grados este lunes

A principios de esta semana se prevé que el ambiente muy caluroso continúe en Yucatán ante la ausencia de lluvias fuertes, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este lunes 22 de junio el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, sin probabilidad de lluvias.

También habrá vientos dominantes del sureste y este-sureste, tornándose del noreste en los litorales de Yucatán, de 25 a 35 km/h con posibles rachas mayores a 50 km/h.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 25 y 36° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.