Ambulancia de Yobaín habría sido usada para llevar personal a una clase de zumba en Baca

La ambulancia recientemente entregada al municipio de Yobaín para el traslado de pacientes fue vista este fin de semana en el municipio de Baca, situación que llamó la atención de algunos ciudadanos debido a que la unidad habría sido utilizada para transportar personal que participó en una actividad de zumba realizada en la plaza cívica.

De acuerdo con lo observado, la ambulancia con placas de circulación 17-ZBA-73 permaneció estacionada durante varias horas frente al Palacio Municipal de Baca mientras se desarrollaba el evento deportivo y recreativo.

Noticia Destacada Semefo irrumpe en velorio en Chapab y se lleva el cuerpo de un hombre

Cabe recordar que la unidad fue entregada recientemente por el Gobierno del estado con el objetivo de fortalecer la atención médica y facilitar el traslado de pacientes hacia hospitales de Mérida, Motul y otros puntos donde requieran atención especializada.

Noticia Destacada Alcalde de Sanahcat usa los corredores y la explanada del Palacio Municipal como salón de fiestas para su hija

La presencia del vehículo oficial en una actividad distinta a la atención médica generó comentarios entre habitantes de la región, quienes cuestionaron si la unidad estaba siendo utilizada conforme a los fines para los que fue asignada.

Hasta el momento, las autoridades municipales de Yobaín no han emitido información sobre los motivos por los cuales la ambulancia se encontraba en Baca ni sobre la naturaleza de las actividades que realizó durante su estancia en ese municipio.