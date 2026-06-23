Semefo irrumpe en velorio en Chapab y se lleva el cuerpo de un hombre

Momentos de asombro y consternación vivieron vecinos de esta comunidad la tarde de ayer, luego de que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) irrumpiera en un predio de la localidad de Chapab para asegurar el cuerpo de un hombre que estaba siendo velado por sus familiares y amigos.

El inusual despliegue policíaco y forense tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 27 entre 22 y 20, donde se realizaban la ceremonia fúnebre de quien en vida respondió al nombre de Remigio Chan.

Según datos recabados en el lugar de los hechos, el ahora occiso estuvo ingresado durante varios días en un hospital de la ciudad de Mérida. Desafortunadamente, el hombre perdió la vida a consecuencia de un presunto traumatismo, derivado de un fuerte golpe.

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Los antecedentes del caso se remontan a hace más de una semana, cuando el hombre fue localizado tirado en la vía pública, específicamente en el cruce de las calles 25 con 28, a un costado del triciclo que utilizaba habitualmente para transportarse.

En torno al hecho inicial surgieron dos hipótesis entre los lugareños, la primera versión señala que el hombre pudo haber sido embestido por un vehículo fantasma, cuyo conductor se dio a la fuga. La otra teoría dice que el afectado simplemente perdió el equilibrio y sufrió una caída de su propia altura golpeándose fuertemente en una albarrada.

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Debido a que nunca existió un informe oficial sobre lo ocurrido, las autoridades médicas entregaron el cuerpo a los familiares el fin de semana por lo que ayer inició la velación del cuerpo en su humilde domicilio.

Cuando todo estaba listo para darle cristiana sepultura ayer, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Semefo arribaron al domicilio para retirar el cadáver y trasladarlo a la morgue, con el fin de realizarle la necropsia de rigor ante la sospecha de posibles actos delictivos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades mantienen total hermetismo en torno al caso, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan las causas reales del fallecimiento de Remigio Chan.